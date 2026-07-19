Суд принял решение в отношении основателя Readovka

Тверской суд Москвы продлил арест основателю Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более миллиарда рублей у Министерства обороны России, следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции. Вопрос о продлении срока содержания под стражей рассматривался 16 июля, решение вступает в силу 21 июля.

О продлении срока содержания под стражей. <...> Удовлетворено, 16.07.2026, — говорится в данных судов.

Ранее Костылеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — он подозревается в хищении около 1 млрд рублей у Минобороны. Следственные действия прошли 4 марта, обвиняемый вину не признал. По версии следствия, схема была замаскирована под легальный бизнес.