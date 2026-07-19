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19 июля 2026 в 15:29

Пьяный хоккеист «Металлурга» на гидроцикле сбил женщину с ребенком

Экс-жена хоккеиста Вовченко обвинила его в ДТП с женщиной и ребенком

Фото: Ильнар Тухбатов/РИА Новости
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Бывшая жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко Яна сообщила в социальных сетях, что тот в состоянии алкогольного опьянения сбил на гидроцикле женщину с ребенком на сапборде. По ее словам, спортсмен хотел уйти от ответственности.

Минимум шесть человек, в том числе и пострадавшие, подошли ко мне сегодня. В 12 дня пьяный Вовченко на гидроцикле сбил женщину с ребенком на сапе. Ребенок чуть не утонул, у женщины ушибы. Инвентарь утерян. Вовченко спрятался за гидроциклом, когда у него хотели взять номер. Дал левый. Я дала правый и посоветовала обратиться в органы, — написала бывшая жена.

Вовченко выступает за «Металлург» с 2024 года. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий забросил 16 шайб и отдал 22 результативные передачи в 70 проведенных встречах.

Ранее сообщалось, что посетитель кафе на проспекте Вернадского в Москве устроил дебош в заведении, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 36-летний мужчина схватил стул и без видимой причины бросил его в одного из гостей.

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Пьяный хоккеист «Металлурга» на гидроцикле сбил женщину с ребенком
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