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17 июля 2026 в 12:06

Пьяный хулиган устроил дебош в кафе и начал избивать гостей стульями

В Москве мужчина избил посетителя кафе и попал стулом в сотрудницу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Посетитель кафе на проспекте Вернадского в Москве устроил дебош в заведении, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, 36-летний мужчина схватил стул и без видимой причины бросил его в одного из гостей.

После этого нападавший подошел к тому же человеку и, взяв другой стул, нанес ему не менее двух ударов. Затем он снова метнул предмет мебели в сторону оппонента, но на этот раз попал в сотрудницу заведения, которая пыталась остановить агрессора. Мужчина сбежал с места происшествия, вскоре его личность была установлена. Гагаринская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение нападавшего к ответственности по статье о хулиганстве.

Ранее в Саратове в одном из увеселительных заведений на проспекте Столыпина произошло нападение: молодой человек ударил 21-летнюю девушку стаканом по голове. Пострадавшая получила травмы головы и руки.

До этого в подмосковном Талдоме полицейские задержали мужчину, который угрожал медикам пневматическим пистолетом. Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ, когда врачи приехали на вызов к 80-летней женщине.

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