Вратарь «Металлурга» объявил об уходе после 12 лет в клубе

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков объявил об уходе из клуба. В своем Telegram-канале он сообщил, что полуфинальный матч против казанского «Ак Барса», прошедший 3 мая, стал для него последним в составе уральской команды.

Это была моя крайняя игра за «Металлург». Клуб, в котором я рос, учился, делал первые шаги во взрослом хоккее, становился чемпионом, переживал непростые поражения и радовался большим победам. Это бесценный опыт. «Металлург» для меня — не просто команда, это половина моей жизни длиной в 12 лет, — написал спортсмен.

Встреча с «Ак Барсом» завершилась поражением магнитогорцев в овертайме со счетом 3:4 и их исключением из розыгрыша Кубка Гагарина в полуфинале. Сам Набоков в 23 года успел стать обладателем главного трофея КХЛ в 2024 году и самым молодым MVP плей-офф.

