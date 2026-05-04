Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за первой грозы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в связи с ожидаемой первой грозой этого года, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, 5 мая с 09:00 до 21:00 мск в отдельных районах столичного региона прогнозируется гроза, а также усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с.

Ранее руководитель центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что в Москве и Подмосковье 6 мая, в среду, ожидается потепление до 28 градусов тепла. При этом, по словам синоптика, погода ухудшится уже к концу недели. Метеоролог добавил, что уже в четверг по мере приближения холодного фронта увеличится вероятность гроз.

До этого в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве на День Победы ожидаются облачная погода и небольшой дождь. Согласно прогнозу, температура воздуха в столице составит +14–19 градусов.