04 мая 2026 в 14:52

Москвичам пообещали рекордно теплые дни в начале мая

Синоптик Шувалов: в Москве 6 мая ожидается потепление до +28 градусов

В Москве и Подмосковье 6 мая, в среду, ожидается потепление до 28 градусов тепла, спрогнозировал в беседе с 360.ru руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. При этом, по словам синоптика, погода ухудшится уже к концу недели.

Самым теплым днем [на этой неделе] будет среда — до 28 градусов тепла. Это весьма высокая температура, близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10–15 лет, — отметил Шувалов.

Метеоролог добавил, что уже в четверг по мере приближения холодного фронта увеличится вероятность гроз. В пятницу температура воздуха, вероятнее всего, начнет понижаться. В выходные столбики термометра будут показывать около +10 градусов.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве на День Победы ожидаются облачная погода и небольшой дождь. Согласно прогнозу, температура воздуха в столице составит +14–19 градусов.

