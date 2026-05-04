Ребенок выжил после падения с пятого этажа

04 мая 2026 в 17:49

Прокуратура Москвы: шестилетний мальчик пережил падение из окна пятого этажа

Из окна квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Чертановской в Москве выпал мальчик 2020 года рождения, сообщила прокуратура Москвы. Ребенок выжил и был госпитализирован.

По предварительной информации ведомства, мальчик остался без присмотра взрослых и самостоятельно вышел на балкон, где было открыто окно. Установлением всех обстоятельств, а также ходом и результатами процессуальной проверки занимается Чертановская межрайонная прокуратура.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами или там, где ребенок может открыть их самостоятельно, и напомнили, что москитная сетка не спасает от падения. Также не рекомендуется ставить мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник или подойти к окну.

Ранее два ребенка выпали из окон разных квартир в Омской области. По информации УМВД России по региону, инциденты произошли с разницей всего в несколько часов. В первом случае восьмилетний мальчик остался под присмотром двух старших сестер, пока его мать ходила в магазин.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

