День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 08:50

Двое детей выпали из окон разных квартир с интервалом в несколько часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Два ребенка выпали из окон разных квартир в Омской области, заявили в пресс-службе УМВД России по региону. По информации ведомства, инциденты произошли с разницей всего в несколько часов. В первом случае восьмилетний мальчик остался под присмотром двух старших сестер, пока его мать ходила в магазин.

Девочки отвлеклись и оставили младшего брата в комнате одного. В этот момент он, выглядывая из окна, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка. Тяжесть травм усугубило падение мальчика на асфальт, — отметили правоохранители.

Во втором случае трехлетний малыш также облокотился на москитную сетку. Вместе с ней ребенок выпал с высоты четвертого этажа и оказался на земле, где его нашли родители. Региональная прокуратура начала проверку. Обе семьи характеризуются положительно, на учете в органах внутренних дел не состоят.

Ранее сообщалось, что в Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока в гимназии № 32. Девочка отпросилась во время занятия, но в класс больше не вернулась. По предварительным данным, она осталась в живых, но сильно пострадала.

Регионы
Омская область
дети
происшествия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.