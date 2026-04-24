24 апреля 2026 в 04:30

Кубок Гагарина — 2026: кто выйдет в финал, прогнозы, расклады

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) остались четыре команды, которые бьются за Кубок Гагарина. Кто сыграет в полуфинальном раунде плей-офф, какие клубы являются фаворитами в сериях — в материале NEWS.ru.

Какие команды вышли в полуфинал Кубка Гагарина

Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» во втором раунде плей-офф одолел уфимский «Салават Юлаев». Для выхода в полуфинал команде Боба Хартли понадобилось минимальное количество матчей — четыре. В трех встречах вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отыграл на ноль. В этом розыгрыше Кубка Гагарина голкипер лидирует по количеству сухих матчей — четыре. Главным героем серии стал 39-летний Александр Радулов: нападающий «Локомотива» забросил две шайбы и сделал три голевые передачи.

Омский «Авангард» в пяти матчах оказался сильнее ЦСКА (4-1). В этой серии главным героем стал Константин Окулов. Экс-нападающий армейцев четыре раза огорчил бывшую команду и сделал три голевые передачи.

Магнитогорский «Металлург» в пяти встречах был сильнее нижегородского «Торпедо» (4-1). В этой серии три шайбы забросил нападающий Даниил Вовченко. В составе «Металлурга» также стоит отметить шведского защитника Робина Пресса (2+1 по системе «гол + пас») и форварда Сергея Толчинского (1+4)

«Ак Барс» неожиданно легко в четырех матчах разобрался с минским «Динамо». Особенно запомнилась последняя встреча команд, когда в драке сначала сошлись Михаил Фисенко и Николя Мелош, а затем Никита Дыняк и Ксавье Уэлле. Героями серии стали защитник казанцев Никита Лямкин (2+2) и форвард Дмитрий Яшкин (2+2).

Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости

Какие команды сыграют в полуфинальных матчах Кубка Гагарина

В первой полуфинальной паре Кубка Гагарина сойдутся «Локомотив» и Авангард». Обе команды в третий раз подряд сыграют друг против друга в плей-офф. Предыдущие противостояния оставались за ярославцами с одинаковым счетом 4:3. Первый матч серии до четырех побед состоится 24 апреля в 19:00.

Во второй полуфинальной встрече сойдутся «Металлург» и «Ак Барс». Первая игра состоится в Магнитогорске в 14:00.

Кому прочат победу в полуфинальных матчах Кубка Гагарина

В полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» болельщиков ждет тактическое противостояние двух североамериканских тренеров Хартли и Ги Буше, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его словам, в этой паре нет фаворита. Дементьев рассчитывает, что серия ярославцев и омичей будет долгой.

«В серии „Локомотив“ — „Авангард“ будет очень интересно наблюдать тактическую борьбу североамериканских тренеров, какие будут сочетания, специальные бригады большинства и меньшинства, кто выйдет под тройку — пятерку соперника. Это очень интересно и поучительно в плане развития хоккея и тренерской мысли», — сказал Дементьев.

По мнению агента, «Металлург» и «Ак Барс» являются совершенно разными командами по стилю и содержанию игры. Дементьев считает, что в этом противостоянии важным аспектом станет реализация большинства.

«Более дисциплинированная команда будет иметь больше шансов на победу. Большинство „Ак Барса“ с [Ильей] Сафоновым и Яшкиным на пятачке — очень грозная сила. У „Металлурга“ есть свои козыри в игре в неравных составах: контроль шайбы и неожиданные передачи с мастерским исполнением бросков. Будет очень интересно», — сказал Дементьев.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По его словам, в этой серии нет фаворита. Как и в противостоянии «Локомотив» — «Авангард», Дементьев рассчитывает увидеть как можно больше матчей.

Аналогичного мнения придерживается бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов.

«Очень интересная пара „Локомотив“ — „Авангард“: организованные консервативные ярославцы и обученные омичи. Я думаю, что в этой серии все будут решать тонкости, но самое главное — как сыграют вратари. Быстрые, юркие, организованные магнитогорцы и целостные, физически сильные казанцы. Хотелось бы увидеть длинные серии, чтобы они не заканчивались со счетом 4:0 или 4:1, как происходило в предыдущих раундах, где сразу был понятен победитель. Хочется увидеть хоккейную интригу», — сказал Сафронов.

Комментатор Денис Казанский заявил NEWS.ru, что главными фаворитами Кубка Гагарина являются «Локомотив», «Металлург» и «Авангард».

«Ярославль и „Магнитка“ заходят фаворитами. Они классно собраны. У [Андрея] Разина отличная команда, у [Боба] Хартли — чемпионская. Связка Егор Сурин — Георгий Иванов — Александр Радулов никуда не делась, это топ. Непонятно, кто выстрелит среди темных лошадок. „Авангард“ уже был в прошлом сезоне. Все решится в троице „Локомотив“, „Металлург“ и „Авангард“», — сказал Казанский.

