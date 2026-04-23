Названа главная интрига серии «Локомотива» и «Авангарда» в Кубке Гагарина

В полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» болельщиков ждет тактическое противостояние двух североамериканских тренеров Боба Хартли и Ги Буше, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его словам, в этой паре нет фаворита.

В серии «Локомотив» — «Авангард» будет очень интересно наблюдать тактическую борьбу североамериканских тренеров, как они будут бороться между собой, какие сочетания, специальные бригады большинства и меньшинства, кто будет выходить под тройку и пятерку соперника. Это будет очень интересно и поучительно в плане развития хоккея и тренерской мысли, — сказал Дементьев.

Ранее магнитогорский «Металлург» на своей площадке в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. Таким образом, подопечные Андрея Разина вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграют с казанским «Ак Барсом».