Орден от Путина, титул UFC, критика Хабиба: как живет боец ММА Петр Ян

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Что известно о личной жизни спортсмена, почему он критиковал Хабиба Нурмагомедова, главные успехи в карьере — в материале NEWS.ru.

Как сложились первые годы карьеры Яна

Ян родился 11 февраля 1993 года в многодетной семье в Краснодарском крае. У него есть три брата и четыре сестры. Фамилия Петру досталась от дедушки-китайца, который переехал в СССР в 1980-е, бабушка по отцовской линии имела грузинские и русские корни.

В начале 2000-х семья Яна перебралась в заполярный город Дудинку. Именно там Петр в 11-летнем возрасте начал заниматься боксом, последовав примеру старшего брата Алексея. До этого Ян также занимался тхэквондо, мини-футболом и гимнастикой. Первым тренером бойца стал Николай Суржиков. По словам наставника, Ян работал на тренировках с большим желанием.

В 14 лет Петр подрабатывал, разгружая баржи на реке Енисей. Затем он переехал в Омск, где начал тренироваться под руководством мастера спорта СССР по боксу Юрия Демченко. В этом сибирском городе Петр окончил университет и заинтересовался ММА. Параллельно Ян подрабатывал охранником в одном из ночных клубов на окраине Омска.

Первый профессиональный бой в MMA Петр провел в декабре 2014 года против Мурада Бакиева и победил нокаутом. С февраля по октябрь 2015-го россиянин одержал четыре победы и в поединке с Мурадом Каламовым стал победителем Гран-при в легчайшем весе.

Джин Су Сон (Республика Корея) и Петр Ян (Россия) во время боя в легчайшем весе на первом в России турнире по смешанным единоборствам под эгидой UFC Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Как Ян стал чемпионом UFC

Ян подписал контракт с UFC в январе 2018 года. Россиянин провел дебютный бой в лиге 23 июня 2018-го на UFC Fight Night 132 против японца Теруто Ишихары и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Менее чем за год Петр выиграл все пять поединков. После успешной серии президент UFC Дана Уайт заявил, что российский боец заслуживает поединка за титул.

12 июля 2020 года Петр провел чемпионский бой против бразильца Жозе Альдо на UFC 251 в Абу-Даби. Россиянин победил нокаутом в заключительном, пятом раунде и завоевал титул в легчайшем весе. Ян был включен в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий и занял 13-ю строчку.

6 марта 2021 года россиянин лишился титула в поединке против американского бойца Алджамейна Стерлинга на UFC 259 в Лас-Вегасе. Петр проиграл бой из-за дисквалификации после нелегального удара коленом в голову соперника. В октябре 2021-го Ян победил американца Кори Сэндхэгена в поединке за звание временного чемпиона на UFC 267 в Абу-Даби. Затем Петр проиграл три боя подряд: он уступил Алджэмейну Стерлингу, Шону О'Мэлли и Мерабу Двалишвили. После неудачной серии россиянин год не выходил в октагон.

Ян вернулся 9 марта 2024 года на турнире UFC 299 в Майами и одержал победу единогласным решением судей над Сун Ядуном из Китая. Затем он оказался сильнее бразильца Дейвисона Фигереду и американца Маркуса Макги. Ян получил шанс снова взять пояс UFC в легчайшем весе в реванше с Двалишвили. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. После боя с Яном Двалишвили доставили в больницу на скорой помощи.

На данный момент в UFC Петр провел 16 поединков: 12 выиграл и четыре проиграл. За бои под эгидой лиги россиянин заработал около $4 млн. Наибольший гонорар боец получил в реванше со Стерлингом — $1,15 млн.

Петр Ян (Россия) радуется победе за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе после боя против Жозе Алдо (Бразилия) Фото: РИА Новости

За что Ян критиковал Хабиба Нурмагомедова

В 2019 году в интервью RT Ян раскритиковал экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб уже много лет действует в подобном стиле. Я не считаю Нурмагомедова зрелищным, такого же мнения придерживаются и в руководстве UFC. Он грамотно использует свои сильные стороны, а победителей, как говорится, не судят. Но за ударниками гораздо интереснее наблюдать. За рубежом очень многие узнали о Хабибе благодаря Конору [Макгрегору], который раскручивал их бой. Да, Нурмагомедов ответственно подошел к этому поединку и выиграл. После такой победы он может позволить себе вести себя более вызывающе», — сказал Ян.

При этом Петр рассказывал, что лично общался с Хабибом. Бойцы поздравляли друг друга с победами.

Что известно о личной жизни Яна

Жена Петра Юлия старше бойца на год. Они познакомились в социальных сетях. На тот момент Яну было 19. Юлия тогда проживала в Красноярске.

«Всех моих ухажеров разогнал сразу. Принес новый телефон, новую сим-карту. Да, красиво ухаживал. Ну что, спортивный, боксер... Сразу понравится такой спортсмен», — рассказала Юлия в интервью омскому телеканалу «Продвижение».

Точная дата свадьбы Яна неизвестна. В 2016 году Петр и Юлия впервые стали родителями — у них родился сын Даниил. В 2020-м появился на свет второй сын Константин.

Указом президента России Владимира Путина Ян и боксер Мурат Гассиев награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Также награду получил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

