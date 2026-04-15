«Это не последняя моя игра»: где продолжит карьеру Александр Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел заключительный матч в этом сезоне. Его команда не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Контракт Овечкина с клубом истекает. Останется ли Александр в НХЛ, чтобы побить еще один рекорд канадца Уэйна Гретцки, или вернется в Россию — в материале NEWS.ru.

Как Овечкин провел последний матч в этом сезоне

В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» играл на выезде против «Коламбуса». Команда Овечкина победила со счетом 2:1. Россиянин поучаствовал в победной шайбе в большинстве, оформив результативную передачу.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» с 95 очками не смог выйти в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции. Несмотря на 40-летний возраст, Овечкин стал лучшим снайпером команды. В регулярном чемпионате Александр забросил 32 гола и отдал 32 передачи, отыграв все 82 матча сезона.

«Сегодня мы пытались победить, пытались закончить сезон на хорошей ноте. Я надеюсь, это не последняя моя игра. Как я сказал, я не знаю, что произойдет, так что… Посмотрим», — сказал Овечкин после матча.

Что в «Вашингтоне» говорят о будущем Овечкина

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает 30 июня 2026 года. Владелец команды Тэд Леонсис серьезно подходит к вопросу о будущем капитана.

«Это очень и очень важное решение. Он лучший в команде по голам и очкам, играет долгое время, все сделает правильно. Но это решение семьи. Мы поддерживаем его в этом, даем нужное время. Единственный способ, который ему подходит, — это немного отдохнуть от игры, провести время с семьей, своей женой, мамой, братом. Уверен, мы будем достаточно много общаться… Очевидно, он очень значим для Вашингтона, Округа Колумбия, всей НХЛ, клуба «Вашингтон Кэпиталз», наших болельщиков. Овечкин заслужил право получить немного больше времени. Считаю, все поддерживают его в том, чтобы он выбрал лучшее для себя решение. И к какому решению он бы ни пришел, мы его поддержим», — сказал Леонсис.

Болельщики хоккея ликуют после гола команды Washington Capitals

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери работает с Овечкиным третий сезон. Он признался, что за последние годы сблизился с Александром.

«Я ценю его заслуги, наши отношения, то, что он наш капитан, и то количество времени, которое я провел с ним, узнавая его все ближе. В первую очередь — как человека, а затем — по всему тому, что он сделал для этой организации и для меня лично как для главного тренера в эти три года. Он отдавал все возможное нашей команде сначала в 38, потом в 39, теперь в 40 лет. Овечкин делал все возможное для команды как капитан, а также как тот, кто способен решать и помогать выигрывать матчи», — сказал Карбери.

Тренер уверен, что команда примет любой выбор Овечкина.

«Как бы он ни захотел уйти, он заслужил это право. И ему нужно взять время, выждать для принятия лучшего из возможных решений для себя и своей семьи, мы полностью это поддерживаем. Если он вернется в следующем году, его встретят с распростертыми объятиями — и с моей точки зрения, как главного тренера и как нашего капитана. А если он на этом закончит, мы поддержим его и в таком — отдам дань уважения, крепко обниму и выпью холодного пива с ним», — добавил Карбери.

Какое решение примет Овечкин о продолжении карьеры

Есть три варианта развития событий: Овечкин остается еще на сезон в «Вашингтоне», вернется играть в Россию или примет решение завершить карьеру. Telegram-канал Mash со ссылкой источник из окружения хоккеиста заявил, что Александр в ближайшее время переподпишет договор с американской командой. При этом есть варианты возвращения в Россию. По словам источника, спортсмен по-прежнему хочет сыграть за родное московское «Динамо», но это, скорее всего, произойдет через год.

Mash отмечает, что Овечкин окажется на родине, если этого сильно захотят его семья и окружение. Агент хоккеиста Глеб Чистяков в разговоре с NEWS.ru не стал комментировать эту информацию.

Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» празднует гол вместе с Даниэлем Спронгом

Главная мотивация Овечкина остаться в «Вашингтоне» — побить рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф. На счету легендарного канадца 1016 забитых шайб. Овечкин забросил 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф. Чтобы побить рекорд Гретцки, россиянину нужно забросить 11 раз.

«Как я говорил ранее, не все исключительно в руках «Вашингтона». Даже в случае выигрыша, они зависели от результатов других, в частности от «Филадельфии». Значит, это будет уроком на следующий сезон. Команда и тренер сделают правильные выводы», — сказал Чистяков, говоря о непопадании «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

Неизвестно, вернется ли Овечкин в «Динамо», но Александр является воспитанником московского клуба. Он возвращался в родную команду в 2012-м из-за локаута в НХЛ. В 31 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр забросил 19 шайб и сделал 21 результативную передачу. В том сезоне «Динамо» завоевало Кубок Гагарина, однако Овечкин и другие звезды НХЛ уехали из России до старта плей-офф. Всего за «Динамо» нападающий забросил 55 шайб и сделал 54 голевые передачи.

«Саша сам определится и скажет. Конечно, мы все в России его ждем, но это уже семейный вопрос», — сказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Овечкину стоит продлить контракт с клубом на один сезон, чтобы побить еще один рекорд Гретцки в НХЛ, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев.

«Я считаю, что ему, конечно, нужно продлить контракт и попытаться побить еще один рекорд Гретцки. Это самое правильное решение со спортивной, политической и исторической точек зрения. Если этого не сделает Александр, то тогда кто?» — сказал Дементьев.

Овечкин может остаться еще на один сезон в команде, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее предположению, Александр и Гретцки могли договориться, что каждому будет принадлежать по одному рекорду в НХЛ.

Уэйн Гретцки

«Сложно думать за Сашу, потому что у него своя жизнь. На его месте я бы осталась еще на год и попробовала обогнать Гретцки. Хотя, может, они по-братски договорились: давай один рекорд останется за мной, второй — за тобой. Ведь Овечкин и Гретцки в хороших отношениях. Один сезон позволит Овечкину стать величайшим из величайших. Я думаю, «Вашингтон» предложит ему нормальные условия на год, а потом, может быть, еще поиграет в России. Было бы здорово», — сказала Журова.

Она добавила, что когда Россию допустят с флагом и гимном на соревнования по хоккею, Овечкин хотел бы еще раз стать чемпионом мира. По мнению Журовой, это был бы красивый финальный аккорд.

Овечкин отложил вопрос о продолжении карьеры до лета. В семейном отпуске у Великой Восьмерки будет время принять правильное решение.

