«Нога бога», разрыв «крестов», 23 трофея: как живет Игорь Акинфеев

8 апреля исполняется 40 лет одному из лучших вратарей России в XXI веке Игорю Акинфееву. Он проводит всю футбольную карьеру в одном клубе — ЦСКА. Каких успехов добился голкипер, как стал героем чемпионата мира 2018 года в РФ, что известно о его личной жизни — в материале NEWS.ru.

Каких успехов вратарь Акинфеев добился в ЦСКА

В межсезонье-2002/2003 ЦСКА проводил тренировочные сборы в Израиле. После травмы основного голкипера Вениамина Мандрыкина тогдашний главный тренер молодежной команды Юрий Аджем предложил работавшему с основой Валерию Газзаеву посмотреть на талантливого мальчишку Акинфеева. Вечером того же дня специалист перезвонил Аджему: «Кого ты мне привел? Ему забить не могут, у моих нападающих уверенность падает». С того дня 16-летний Акинфеев не покидал основную команду.

Юный голкипер дебютировал в марте 2003-го в матче 1/8 Кубка РФПЛ против петербургского «Зенита». После перерыва Акинфеев заменил Дмитрия Крамаренко и отыграл свой отрезок на ноль. Через два месяца состоялся дебют вратаря и в Премьер-лиге — 31 мая Игорь вышел на замену в матче с «Крыльями Советов» и отразил пенальти от полузащитника сборной России Андрея Каряки.

За 23 года в ЦСКА Акинфеев выиграл 23 трофея. Он шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз побеждал с командой в Кубке и Суперкубке страны, а также внес большой вклад в победу армейцев в Кубке УЕФА в 2005-м. Акинфеева пять раз признавали лучшим вратарем года по версии Российского футбольного союза (РФС). В 2012-м он вошел в топ-15 голкиперов мира XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Впервые вратарь надел капитанскую повязку ЦСКА в 2004 году, а в 2008-м стал бессменным капитаном команды.

«Нога бога»! Как вратарь Акинфеев стал героем ЧМ-2018 в России

Акинфеев получил первый вызов в сборную России в 2004-м. За 14 лет в составе национальной команды он провел 111 матчей. В 2008-м вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы, а в 2018 году дошел до четвертьфинала чемпионата мира в России.

Среди всех сейвов Акинфеева есть один, который навсегда вошел в историю. Российские болельщики навсегда запомнили его выставленную ногу после удара Яго Аспаса в серии пенальти против Испании в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Акинфеев отразил решающий удар, и национальная сборная пробилась в четвертьфинал. То спасение прозвали «ногой бога» по аналогии с «рукой бога» аргентинца Диего Марадоны.

После успеха на домашнем мундиале Акинфеев принял решение завершить карьеру в сборной. В 2018-м году он вошел в десятку самых популярных людей среди поисковых запросов, а также в топ-10 лучших вратарей мира по версии французской газеты L'Equipe.

Какие рекорды установил вратарь Акинфеев

Акинфеев установил множество рекордов чемпионата России по футболу. На его счету больше всего «сухих» матчей в РПЛ (более 160). Акинфееву принадлежит рекорд по отраженным пенальти (19). Вратарь провел наибольшее количество матчей в РПЛ — более 600. Акинфеев также является лидером по числу сезонов в РПЛ — 23.

В ноябре 2025 года голкипер попал в Книгу рекордов России за самую долгую карьеру в одном клубе. Он находится в системе ЦСКА 35 лет.

Кроме того, Акинфеев установил антирекорд в Лиге чемпионов. С 2006 по 2017 год вратарь ЦСКА неизменно пропускал голы в матчах турнира. Таких встреч подряд набралось 43. До этого антирекорд принадлежал голкиперу ПСВ Роналду Ватерресу, пропускавшему в 16 матчах Лиги чемпионов подряд.

Какие грубые ошибки совершал вратарь Акинфеев на футбольном поле

Среди самых грубых ошибок Акинфеева особенно запомнились две. Первая — в дерби со «Спартаком» в 2010 году. Тогда мяч отскочил от Василия Березуцкого и с небольшой скоростью полетел в створ ворот ЦСКА. Вместо того чтобы спокойно забрать мяч руками, вратарь попытался ударить по нему ногой и промахнулся. Так «Спартак» открыл счет на 71-й минуте, но в итоге все равно проиграл.

Акинфеев совершил еще одну грубую ошибку на чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014-м. В стартовой игре группового этапа с Южной Кореей при счете 0:0 вратарь не смог зафиксировать мяч в руках и закинул его в ворота. Затем Александр Кержаков сравнял счет, и игра завершилась вничью 1:1.

В 2011 году во время дерби ЦСКА и «Спартака» в голкипера врезался форвард «красно-белых» Веллитон. Бразилец нанес вратарю тяжелую травму крестообразных связок колена. После столкновения он разразился нецензурной тирадой в адрес Веллитона: «Ответишь у меня, *****».

Что известно о личной жизни вратаря Акинфеева

Футболист редко делится с журналистами подробностями личной жизни. В 2008 году у Акинфеева был роман с дочерью администратора ЦСКА Валерией Якунчиковой. Девушка не пропускала ни одного матча голкипера. Болельщики не сомневались, что их отношения закончатся свадьбой, но пара неожиданно распалась. СМИ сообщили, что причиной разрыва стала якобы измена Акинфеева. В 2018 году Валерия опровергла эту информацию, назвав спортсмена верным и честным человеком.

Новой возлюбленной Акинфеева стала модель Екатерина Герун. Они познакомились в 2012 году, после чего начали встречаться, но не афишировали свои отношения. В 2014-м пара поженилась. У супругов трое детей: дочери Агата и Евангелина, а также сын Даниил. В 2025 году Акинфеев рассказал журналистам, что долгое время не решался сделать предложение Герун. Когда его избранница мыла посуду, он тихо постучал ей по плечу и протянул коробочку с кольцом.

Одним из лучших друзей футболиста является популярный певец и лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Они познакомились в 2004-м. Игорь является крестным дочери Жукова Нины. В 2012-м Акинфеев и Жуков записали песню «Мой друг», а в 2019 году футболист снялся в клипе на песню «Она меня целует».

Когда вышла в свет автобиография Акинфеева

Автобиография Акинфеева вышла в свет 6 ноября 2025 года. В книге футболист откровенно рассказывает о различных моментах своей долгой карьеры. За короткое время автобиография Акинфеева стала одной из самых продаваемых книг в России. В частности, вратарь рассказал в книге, что после ухода из сборной России по футболу удостоился лишь 16-секундного ролика на табло.

«Я тогда даже не обиделся. Да и на кого было обижаться? Лишний раз подумал о том, что сделал очень правильный выбор», — написал Акинфеев.

