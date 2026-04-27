«Процесс болезненный»: Акинфеев высказался о возможном завершении карьеры Акинфеев заявил, что не будет играть в этом сезоне из-за травмы

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил в своем Telegram-канале, что в этом сезоне больше не выйдет на поле из-за травмы. При этом он призвал болельщиков не воспринимать данное решение как завершение спортивной карьеры.

Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. <...> Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону, — написал Акинфеев.

