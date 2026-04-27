Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 17:39

«Процесс болезненный»: Акинфеев высказался о возможном завершении карьеры

Акинфеев заявил, что не будет играть в этом сезоне из-за травмы

Игорь Акинфеев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил в своем Telegram-канале, что в этом сезоне больше не выйдет на поле из-за травмы. При этом он призвал болельщиков не воспринимать данное решение как завершение спортивной карьеры.

Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. <...> Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону, — написал Акинфеев.

Ранее комментатор Первого канала Денис Казанский выразил мнение, что чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) этого сезона станет «Краснодар». По его словам, гонка за титулом получается такой же интересной, как и в предыдущем сезоне. За четыре тура до конца чемпионата «Краснодар» идет на первом месте, набрав 57 очков.

До этого жена российского вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова Марина Кондратюк высмеяла болельщика, который допустил грубость по отношению к ее мужу и поддержал команду противника. Мужчина заявил, что в матчах Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» футболисту якобы «напихают полные щеки».

Спорт
Россия
Игорь Акинфеев
ЦСКА
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.