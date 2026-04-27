27 апреля 2026 в 09:00

«Классная гонка»: Казанский предсказал победителя РПЛ в этом сезоне

Казанский заявил, что у «Краснодара» есть все шансы выиграть РПЛ

Денис Казанский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Краснодар» станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) этого сезона, считает комментатор Первого канала Денис Казанский. В интервью NEWS.ru он отметил, что гонка за титулом получается такой же интересной, как и в предыдущем сезоне.

У «Краснодара» отличные шансы удержаться, у «Зенита» — отпраздновать 100 лет в следующем сезоне. Мы видим, как команду потряхивает. Классно, что получилась гонка. После прошлого сезона казалось, что из «Краснодара» выйдет воздух, и «Зениту» открыта дорога к чемпионству. Ничего подобного. Все будет идти до последнего тура. Мне дико понравилось, как это вышло в прошлом сезоне. Как бросает ЦСКА…Просто кошмар! «Спартак» как обычно — туда-сюда. Классный турнир, классная чемпионская гонка. Кто выиграет? «Краснодар», — сказал Казанский.

За четыре тура до конца чемпионата «Краснодар» идет на первом месте, набрав 57 очков. «Зенит» занимает вторую строчку (56).

Ранее Казанский назвал «богатый и могучий» русский язык главным отличием российской школы комментаторов от европейской. Он отметил, что у отечественных обозревателей гораздо больше эмоций, окраса, а также ярче палитра слов.

Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФКкраснодар
Денис Казанский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продажу вейпов хотят полностью запретить в одном из регионов России
«Азов» вербует дипломированных химиков для работы с отравляющими веществами
В Германии захотели предъявить жесткий ультиматум Фон дер Ляйен
В Госдуме предложили способ снижения инфляции
Экс-судья объяснил массовую драку хоккеистов «Локомотива» и «Авангарда»
Овчинский: в Перово готовят площадку для новостройки по реновации
Мирошник высмеял сделанное под столом селфи посла Украины в США
В Москве установлен новый рекорд по высоте снежного покрова в апреле
Турэксперт рассказала, куда выгодно отправиться на майские праздники
Известная музыкальная группа лишилась банковских счетов из-за налогов
В ЕС намекнули на повторение ЧП с Трампом в отношении Зеленского
Два человека стали жертвами аварии на заснеженной трассе в Подмосковье
Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе дрона ВСУ по станции
Стрельба на ужине Трампа обнажила одну проблему
В России появится новый вид казначейского кредита
В Госдуме придумали новое применение цифровым рублям
Опрос показал, сколько россиян скрывают использование ИИ на работе
Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля под Саратовом
Диверсанты хотели подорвать нефтяное предприятие в Коми по указке Киева
В Монголии произошло новое землетрясение
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

