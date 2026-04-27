«Классная гонка»: Казанский предсказал победителя РПЛ в этом сезоне Казанский заявил, что у «Краснодара» есть все шансы выиграть РПЛ

«Краснодар» станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) этого сезона, считает комментатор Первого канала Денис Казанский. В интервью NEWS.ru он отметил, что гонка за титулом получается такой же интересной, как и в предыдущем сезоне.

У «Краснодара» отличные шансы удержаться, у «Зенита» — отпраздновать 100 лет в следующем сезоне. Мы видим, как команду потряхивает. Классно, что получилась гонка. После прошлого сезона казалось, что из «Краснодара» выйдет воздух, и «Зениту» открыта дорога к чемпионству. Ничего подобного. Все будет идти до последнего тура. Мне дико понравилось, как это вышло в прошлом сезоне. Как бросает ЦСКА…Просто кошмар! «Спартак» как обычно — туда-сюда. Классный турнир, классная чемпионская гонка. Кто выиграет? «Краснодар», — сказал Казанский.

За четыре тура до конца чемпионата «Краснодар» идет на первом месте, набрав 57 очков. «Зенит» занимает вторую строчку (56).

Ранее Казанский назвал «богатый и могучий» русский язык главным отличием российской школы комментаторов от европейской. Он отметил, что у отечественных обозревателей гораздо больше эмоций, окраса, а также ярче палитра слов.