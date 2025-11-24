«Краснодар» вернул себе первое место в РПЛ после ничьей в Москве

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче 16-го тура РПЛ. После этой игры «Краснодар» с 34 очками возглавил турнирную таблицу.

На 11-й минуте Александр Руденко открыл счет после передачи Данила Пруцева. Спустя пять минут бразильский полузащитник Дуглас Аугусто восстановил равновесие, забив свой первый гол в РПЛ.

Встреча проходила на стадионе железнодорожников. «Локомотив» с 31 баллом расположился на четвертой позиции в чемпионате.

Ранее казанский «Рубин» одержал победу со счетом 1:0 над грозненским «Ахматом» в матче 16-го тура РПЛ. Единственный гол на 76-й минуте встречи забил Мирлинд Даку. После забитого мяча футболист получил повреждение голеностопа и был заменен.

До этого экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что «Краснодар» является фаворитом матча против «Локомотива» не только из-за отсутствия Баринова. По его мнению, в воскресенье встретятся две самые стабильные команды РПЛ, однако у «быков» игра с чемпионским отливом.