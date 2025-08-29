День знаний — 2025
29 августа 2025 в 11:52

Ветеран ЦСКА дал прогноз на матч против «Краснодара»

Экс-футболист Пономарев предсказал минимальную победу ЦСКА над «Краснодаром»

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

ЦСКА имеет шансы стать фаворитом матча против «Краснодара» за счет фактора своего поля, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. Он отметил, что в столичном клубе появились хорошие новые игроки, но и действующий чемпион не намерен сдавать позиций в этом сезоне.

Я одно время сомневался в «Краснодаре», что они не потянут после чемпионского сезона, но они воспряли духом и прибавили. В команде появились агрессивные новички. Они на правильном пути. Армейцы тоже усилились очень прилично. Появилось три иностранца в обороне и полузащите. Конечно, ЦСКА немного страдает в атаке, не все получается. Побольше бы таких игроков как Кирилл Глебов, — сказал Пономарев.

Он рассказал, что перед этим матчем будет делать первый символический удар по мячу. По мнению Пономарева, ЦСКА победит с минимальным счетом 1:0.

Забить и решить исход матча может кто угодно, в том числе защитник Дивеев. Обляков обладает хорошим ударом с левой ноги, Кисляк прогрессирует, Глебов очень настырный и хорошо замыкает передачи, — добавил Пономарев.

Ранее бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин потребовал от главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича объяснить, по каким критериям назначаются пенальти. Поводом стало решение арбитра в матче Кубка России между ЦСКА и «Балтикой», когда на 89-й минуте встречи в ворота калининградской команды был назначен пенальти.

