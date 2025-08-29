Ветеран ЦСКА дал прогноз на матч против «Краснодара»

ЦСКА имеет шансы стать фаворитом матча против «Краснодара» за счет фактора своего поля, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. Он отметил, что в столичном клубе появились хорошие новые игроки, но и действующий чемпион не намерен сдавать позиций в этом сезоне.

Я одно время сомневался в «Краснодаре», что они не потянут после чемпионского сезона, но они воспряли духом и прибавили. В команде появились агрессивные новички. Они на правильном пути. Армейцы тоже усилились очень прилично. Появилось три иностранца в обороне и полузащите. Конечно, ЦСКА немного страдает в атаке, не все получается. Побольше бы таких игроков как Кирилл Глебов, — сказал Пономарев.

Он рассказал, что перед этим матчем будет делать первый символический удар по мячу. По мнению Пономарева, ЦСКА победит с минимальным счетом 1:0.

Забить и решить исход матча может кто угодно, в том числе защитник Дивеев. Обляков обладает хорошим ударом с левой ноги, Кисляк прогрессирует, Глебов очень настырный и хорошо замыкает передачи, — добавил Пономарев.

