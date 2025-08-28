«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин потребовал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича объяснить, по каким критериям назначаются пенальти, передает «Матч ТВ». Поводом стало решение арбитра в матче Кубка России между ЦСКА и «Балтикой», когда на 89-й минуте встречи в ворота калининградской команды был назначен пенальти.

Мне бы хотелось на английском почитать вот эти трактовки, которые нам перевели. Мы сейчас не много европейских чемпионатов видим, но я что‑то не замечал, чтобы там так много ставили пенальти за игру рукой. <...> Хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу. Ему действительно нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой — левейшие пенальти, — заявил Аршавин.

Аршавин отметил, что подобные решения арбитров искажают суть футбольной борьбы. По его мнению, теперь такие стандартные ситуации, как угловой или штрафной удары, превращаются в попытку намеренно попасть мячом в руку соперника.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал высказывания бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо о России и назвал бразильца необразованным, отметив его незнание международной обстановки. По словам Кавазашвили, футболист приехал в РПЛ исключительно для заработка.