День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:12

«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством

Аршавин потребовал разъяснений у арбитра после назначенного из-за руки пенальти

Андрей Аршавин Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин потребовал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича объяснить, по каким критериям назначаются пенальти, передает «Матч ТВ». Поводом стало решение арбитра в матче Кубка России между ЦСКА и «Балтикой», когда на 89-й минуте встречи в ворота калининградской команды был назначен пенальти.

Мне бы хотелось на английском почитать вот эти трактовки, которые нам перевели. Мы сейчас не много европейских чемпионатов видим, но я что‑то не замечал, чтобы там так много ставили пенальти за игру рукой. <...> Хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу. Ему действительно нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой — левейшие пенальти, — заявил Аршавин.

Аршавин отметил, что подобные решения арбитров искажают суть футбольной борьбы. По его мнению, теперь такие стандартные ситуации, как угловой или штрафной удары, превращаются в попытку намеренно попасть мячом в руку соперника.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал высказывания бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо о России и назвал бразильца необразованным, отметив его незнание международной обстановки. По словам Кавазашвили, футболист приехал в РПЛ исключительно для заработка.

судьи
пенальти
Андрей Аршавин
правила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа
«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады
Родителям назвали идеальный завтрак школьника
В Новой Зеландии изъята крупнейшая в истории страны партия жидкого экстази
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.