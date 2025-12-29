Депутат Матвеев отреагировал на оправдание лиц, покушавшихся на его жизнь Депутат Матвеев намерен обжаловать приговор покушавшимся на него лицам

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев намерен обжаловать оправдательный приговор в отношении лиц, покушавшихся на его жизнь. В беседе с NEWS.ru он отметил, что решение суда носит беспрецедентный характер. Суд оправдал трех фигурантов дела о покушении на убийство и признал их виновными в причинении среднего и легкого вреда здоровью, они были освобождены в зале заседаний, пояснил собеседник.

Да, конечно, решение будет обжаловано. Оно вообще носит беспрецедентный характер <…>. Хочу напомнить, что Татьяна Керосирова является председателем суда (председатель Промышленного районного суда города Самары. — NEWS.ru). Совсем недавно она претендовала на вакантный пост председателя Самарского областного суда. На мой взгляд, она совершенно неправильно оценила обстоятельства дела и проигнорировала множество существенных фактов, в том числе то, что данное преступление не было единичным, это были три преступления подряд, совершенные той же самой группой лиц, — объяснил Матвеев.

Парламентарий отметил, что в данном деле имеется пятеро потерпевших. Кроме того, он выразил удивление по поводу переквалификации уголовного дела.

В деле пятеро потерпевших. Я понимаю, что общественное внимание приковано к моей фамилии, поскольку я депутат Госдумы. Но вообще я был последним потерпевшим в этом деле, а всего потерпевших пятеро. Удивительно, что судья, вынося такое решение, фактически существенно снижает сроки и осуществляет немыслимую переквалификацию, — резюмировал Матвеев.

18 июля 2024 года Матвеев сообщил, что на него напали три мигранта в Самаре. Он записал видео с разбитой головой и добавил, что получил травмы, когда пытался разнять драку иностранцев с местными.