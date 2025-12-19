«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах

Ситуация с мигрантами в России по-прежнему останется напряженной. Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев рассказал NEWS.ru, как решить проблемы, связанные с гастарбайтерами, может ли страна от них отказаться, пойдут ли россияне работать курьерами и таксистами.

«В обществе растет напряженность из-за преступлений мигрантов»

— Михаил Николаевич, как повлияли последние изменения в законодательстве на общую ситуацию с миграцией в России?

— Когда я пришел в Государственную думу в 2021 году, сразу же начал вносить законопроекты, связанные с миграционной темой. Первый из них обязывал всех иностранных граждан, въезжающих в страну, иметь полис медицинского страхования. Потом были и другие: о запрете продажи оружия мигрантам, расширении оснований для прекращения гражданства за совершение тяжких преступлений и так далее. Все они были отклонены.

В последние годы я ощущал, что в обществе накапливается эмоциональное напряжение, связанное с валом преступлений и агрессивного поведения мигрантов. Не скажу, что пакет законов, который был принят в этой сфере, кардинально изменил ситуацию в стране. Но, возможно, некоторые негативные явления замедлили свой темп.

— Какая мера оказалась самой действенной?

— Я бы отметил перевод в категорию тяжких преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Это большой спектр, начиная от организации так называемых резиновых квартир с фиктивной пропиской, заканчивая фальсификацией различных документов, которые позволяют легализовывать мигрантов в стране. Это борьба с теневыми коррупционными явлениями, связанными с выдачей приезжим разных разрешений.

— В России детей мигрантов при приеме в школу тестируют на знание русского языка. Как вы оцениваете результаты этого нововведения?

— Я был инициатором этого закона. Сейчас многие думают, что в нем идет речь о знании русского языка, забывая, что каждый ребенок должен подтвердить легальность своего пребывания в России. Теперь количество отказов при поступлении в школы начинает достигать 90%.

Учащаяся во время урока русского языка Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По данным МВД, в стране находятся около 800 тыс. детей мигрантов, из которых примерно 600 тыс. никогда не посещали учебные заведения. На мой взгляд, этот механизм вкупе с началом работы реестра контролируемых лиц (электронная база данных, куда вносят иностранных граждан, нарушивших миграционные правила. — NEWS.ru) может привести к оттоку из страны детей, матерей, целых семей.

«Садятся на социалку, пособия и получают жилищные сертификаты»

— Как повлияла на ситуацию с миграцией в стране упрощенная процедура получения гражданства?

— Я бы не сказал, что она упростилась. Вышел указ президента, касающийся репатриантов, — людей, исторически связанных с Россией. В законодательстве не используется термин «коренные народы», хотя речь идет о них.

Одна из ключевых проблем заключается в том, что у нас нет привилегии по получению гражданства для русских. В законодательстве многих стран мира существует так называемый принцип крови. Например, если ты немец или поляк, то можешь получить гражданство на льготных условиях. В нашей стране русскими становятся на общих основаниях.

— Почему так получилось?

— Наше государство стало участником глобального договора в сфере миграции. Один из его принципов заключается в том, что мигрантам-переселенцам в стране должны быть предоставлены такие же права, как и гражданам. Теперь любая таджикская или узбекская семья может приехать в Россию по программе переселения соотечественников только потому, что у их дедушки был советский паспорт. При этом его внуки не обязаны сдавать экзамен на знание русского языка.

Такие семьи тут же садятся на социалку, пособия, получают жилищные сертификаты, материнский капитал и так далее.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Отбирают кусок хлеба у русских»

— Нужны ли России мигранты?

— Нам нужна возвратная миграция, когда люди приезжают на заработки, а потом уезжают из страны. Речь должна идти о квалифицированных специалистах, а не о разнорабочих, которые отбирают кусок хлеба у российского пролетариата.

Мигранты поехали в Россию в девяностые годы, когда говорили, что русские не хотят работать дворниками и таскать кирпичи на стройке. Сейчас многие иностранные граждане не сильно перетруждаются. Они работают в такси, доставке и торговле. При жестком запрете на привлечение приезжих в определенные отрасли миграция не нужна. Можно сделать исключение для жителей Украины и Белоруссии, поскольку это один народ.

— Какие это отрасли?

— Из перечня должна быть исключена вся сфера услуг. Мигранты нужны там, где не хватает рук в производстве, например, слесарей и фрезеровщиков.

— Пойдут ли россияне работать на те позиции, которые заняты мигрантами?

— В Санкт-Петербурге ввели запрет на работу курьерами доставки для мигрантов. Теперь в городе стоит огромная очередь из желающих занять их места. Запреты такого рода могут коснуться граждан Узбекистана и Таджикистана, но не киргизов, казахов или армян, с которыми мы состоим в Евразийском экономическом союзе. С другой стороны, таджики и узбеки составляют больше половины миграционного потока.

При принятии этого решения были сомнения по поводу того, кто будет работать. И ничего, стоит очередь из русских — это не приводит к проблемам.

Михаил Матвеев Фото: РИА Новости

Власти нескольких регионов ввели запреты на работу курьерами или таксистами для мигрантов. Ничего страшного не произошло, только уменьшилась криминогенная обстановка.

Тем не менее периодически бизнесмены делают шокирующие заявления: «Нам не хватает 5 млн рабочих рук!» Люди начинают воспринимать всю эту лабуду как реальность. В нашей стране есть скрытая безработица. Россиянин не будет трудиться за 20 тыс. Кажется, что рабочих рук нет, хотя они найдутся, если платить больше.

Если трудовой потенциал собственного населения увеличить всего на 5%, то никакие мигранты нам не будут нужны. Вся эта история с приезжими — просто бизнес людей, которые зарабатывают и не хотят платить деньги.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мигранты получают гражданство и работают, возможно, со своими дипломами, которые им отпечатали на принтере. Он ищут в интернете диагнозы для своих пациентов, многие плохо говорят по-русски. Однажды ко мне обратилась москвичка, которая пришла в поликлинику в день мусульманского религиозного праздника. Выяснилось, что никто из врачей не работает. Они взяли больничный в один день, чтобы отмечать праздник.

«Ставят законы шариата выше российских»

— Какие меры необходимо ввести для более эффективной интеграции мигрантов в российское общество — языковые курсы, культурную адаптацию, доступ к образованию?

— Это бессмысленно! Если мы посмотрим на европейский опыт, то увидим, что второе поколение арабов во Франции или Германии более склонны к радикализму, чем их родители. Они могут внезапно объявить джихад, сесть в автобус и въехать в толпу на рождественской ярмарке.

— Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что мигранты не должны вызывать раздражение у россиян. Что думаете по этому поводу?

— Ключевая проблема заключается в том, что у нас отсутствует визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья. Нужно его ввести, чтобы проверять всех приезжих — опасны они или нет.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

— Недавно в Обнинске мигранты изнасиловали четырехлетнюю девочку.

— Воспитание и ментальность не спрячешь. Тезис, что все одинаковые, а у преступности нет национальности, придуман для того, чтобы превращать все в хаос.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недавно специалисты спросили мигрантов в ходе исследования, как они относятся к законодательству РФ. Более 40% респондентов заявили, что ставят законы шариата выше российских.

— В России давно идут дискуссии по поводу запрета никабов. Что думаете по этому поводу?

— Еще год назад мы с коллегами подготовили законопроект на эту тему. Во всех странах Средней Азии никабы запрещены. В Таджикистане — на основании того, что это не национальная одежда, в Казахстане, Узбекистане и Киргизии — потому, что лицо человека скрыто и нельзя идентифицировать его личность.

Я взял вместе с коллегами за основу узбекский законопроект. Если ты едешь в автобусе, метро и идешь по улице, то лицо должно быть открыто. В противном случае все системы «Безопасный город» и камеры видеонаблюдения бессмысленны.

Законопроект пока не был внесен, поскольку мы не можем пройти многочисленные согласования.

Девушки в никабе в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К сожалению, есть серьезное лобби, которое начинает блокировать прохождение законопроекта. На Северном Кавказе, в Дагестане и ряде других регионов молодые девушки начинают носить никаб, хотя их мамы этого не делали. Ситуация тревожная, потому что она напрямую связана с безопасностью.

— В Москве и области мигранты должны скачивать приложение «Амина», отслеживающее их геолокацию. Это правильная мера?

— Направление правильное, так как нужно следить за геолокацией мигранта. Я противник цифрового концлагеря, когда большой брат следит за тобой и все оцифровано. Однако считаю, что при въезде в РФ мигранты должны сдавать не только дактилоскопию и фотографировать лицо, но и ДНК — биологические образцы, слюну, — чтобы их можно было легко выявить в случае совершения преступлений.

— Кто будет за этим следить?

— Ранее шли споры о необходимости создания органа, который будет контролировать мигрантов. В итоге решили оставить все это за МВД. Дума приняла пакет законов в сфере миграции. В итоге мы получили две стратегии, подписанные президентом, которые очень важны. В них четко сказано, что приоритетом миграционной политики должна быть безопасность, а демографические вопросы нужно решать за счет естественного воспроизводства населения, а не завоза мигрантов.

Эти меры серьезно меняют ситуацию в сторону ужесточения порядка.

Читайте также:

«Очевиден украинский след»: юрист Соловьев — о деле Долиной, квартирных ОПГ

«Нас задушит фастфуд»: ресторатор о кафе на Патриках, санкциях и ИИ

Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака