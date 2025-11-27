День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 11:31

Школа в Тобольске отказала в зачислении девочке из Казахстана

Репатриантка из Казахстана не допущена к учебе в школе Тобольска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Дочь русских репатриантов из Казахстана Таисия Блаженская уже вторую четверть не может посещать школу в Тобольске из-за проблем с зачислением, передает Regnum. По словам ребенка, ее не приняли в шестой класс после того, как ей сообщили о провале теста на знание русского языка.

В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама — гражданка России, — сказала девочка.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что ведомство готово рассмотреть законодательную инициативу об отмене проверки знаний по русскому языку для детей мигрантов, для которых он является родным. Данный законопроект уже внесен в Госдуму на обсуждение.

Кроме того, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что лишь 19% детей мигрантов смогли стать учениками российских школ. Он отметил, что у этих ребят не было проблем с документами, а их уровень владения русским языком является достаточным. Ведомство сейчас анализирует изменения в ситуации, вызванные инициативой о введении проверки, отметил он.

Тобольск
Казахстан
школы
учеба
тесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России раскрыл причину закрытия генконсульства Польши в Иркутске
Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске
«Как никогда верю»: Лукашенко заявил о скором окончании украинского кризиса
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
В Конгрессе призвали разобраться с «дикарями» после стрельбы у Белого дома
Объем снятых наличных в России вырос в пять раз
Названа главная проблема введения НДС в 22%
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.