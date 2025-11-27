Школа в Тобольске отказала в зачислении девочке из Казахстана Репатриантка из Казахстана не допущена к учебе в школе Тобольска

Дочь русских репатриантов из Казахстана Таисия Блаженская уже вторую четверть не может посещать школу в Тобольске из-за проблем с зачислением, передает Regnum. По словам ребенка, ее не приняли в шестой класс после того, как ей сообщили о провале теста на знание русского языка.

В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама — гражданка России, — сказала девочка.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что ведомство готово рассмотреть законодательную инициативу об отмене проверки знаний по русскому языку для детей мигрантов, для которых он является родным. Данный законопроект уже внесен в Госдуму на обсуждение.

Кроме того, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что лишь 19% детей мигрантов смогли стать учениками российских школ. Он отметил, что у этих ребят не было проблем с документами, а их уровень владения русским языком является достаточным. Ведомство сейчас анализирует изменения в ситуации, вызванные инициативой о введении проверки, отметил он.