Назван процент детей мигрантов, поступивших в российские школы

Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, у них оказалось все в порядке с документами, они также на достойном уровне знают русский язык.

После двух требований — предъявить пакет документов и знания русского языка — около 19 процентов детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали, — сказал он.

Музаев добавил, что сейчас ведомство наблюдает за тем, как поменялась обстановка, повлияла ли инициатива ввести тестирование детей мигрантов для зачисления в школы на ситуацию, изменилась ли работа для учителей.

Ранее в России предложили ввести мораторий на гражданство и вид на жительство для выходцев из Средней Азии до 2030 года. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Миронов. Он считает, что только так можно стабилизировать ситуацию с массовым наплывом мигрантов. Депутат также привел официальную статистику, согласно которой в России находится свыше 6,5 млн мигрантов, при этом трудоустроены менее 50% из них. Такая ситуация увеличивает нагрузку на социальную сферу и может представлять риск для безопасности и стабильности в стране, пояснил он.