«Ненужные трагедии»: в Рособрнадзоре призвали не пугать детей дворниками В Рособрнадзоре призвали не пугать детей профессией дворника

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе встречи с родителями учащихся в пресс-центре «Россия сегодня» посоветовал им не угрожать детям профессией дворника в случае несдачи экзаменов. По его словам, которые транслировались на странице ведомства во «ВКонтакте», для детей необходимо создавать комфортные условия.

Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Это абсолютно не мотивация. Это часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться, — заявил Музаев.

Министр также посоветовал родителям доверять своим детям. Он призвал показать школьникам, что их примут вне зависимости от результата экзамена.

Ранее Музаев сообщил, что задания для единого государственного экзамена по-прежнему составляет человек. Он подчеркнул, что ИИ не используется для создания экзаменационных билетов.

Перед этим психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что старшеклассники нередко испытывают трудности с концентрацией на экзаменах, что приводит к глупым ошибкам из-за тревожности. По ее словам, в таких случаях привычные фразы вроде «не торопись» и «будь внимательнее» оказываются неэффективными.