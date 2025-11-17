Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 14:59

«Ненужные трагедии»: в Рособрнадзоре призвали не пугать детей дворниками

В Рособрнадзоре призвали не пугать детей профессией дворника

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе встречи с родителями учащихся в пресс-центре «Россия сегодня» посоветовал им не угрожать детям профессией дворника в случае несдачи экзаменов. По его словам, которые транслировались на странице ведомства во «ВКонтакте», для детей необходимо создавать комфортные условия.

Это не мотивация, когда родитель говорит: я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником. Это абсолютно не мотивация. Это часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться, — заявил Музаев.

Министр также посоветовал родителям доверять своим детям. Он призвал показать школьникам, что их примут вне зависимости от результата экзамена.

Ранее Музаев сообщил, что задания для единого государственного экзамена по-прежнему составляет человек. Он подчеркнул, что ИИ не используется для создания экзаменационных билетов.

Перед этим психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что старшеклассники нередко испытывают трудности с концентрацией на экзаменах, что приводит к глупым ошибкам из-за тревожности. По ее словам, в таких случаях привычные фразы вроде «не торопись» и «будь внимательнее» оказываются неэффективными.

Рособрнадзор
Анзор Музаев
родители
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдовец Гурченко погряз в долгах и лишился жилья после смерти жены
Охранники хотели получить премию при помощи взрывчатки
Водитель погиб в ДТП с погрузчиком под Петербургом
Развод на миллионы: как Самойлова зарабатывает после ухода Джигана
Суд вынес приговор экс-замгубернатору Ростовской области
Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»
Стало известно о возвращении одной из лучших российских лыжниц
Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных
Самолет экстренно сел после слов пассажира о бомбе в багаже жены
На Кубани родились два клонированных теленка
Су-57Э произвел фурор в Дубае: летная программа, экспорт, реакция Запада
Психолог оценила шансы на спасение брака Джигана и Самойловой
Путин расширил список заслуженных артистов РФ
Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали
Теплый салат «Одна дома»: быстро, вкусно и сытно. Готово за 20 минут!
Эксперт назвал способ увеличить будущую пенсию более чем в два раза
«Добрый мальчик, верил в чудо»: что известно о семье расчлененного ребенка
Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку
Бывшего премьера России признали террористом и экстремистом
Путин присвоил четырем многодетным матерям высшее государственное звание
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.