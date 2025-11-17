В Рособрнадзоре раскрыли, кто придумывает вопросы для ЕГЭ В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для составления вопросов ЕГЭ

Задания для Единого государственного экзамена по-прежнему составляет человек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. На встрече с родителями учащихся в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» он подчеркнул, что ИИ не используется для создания экзаменационных билетов, передает РИА Новости.

Но несмотря на тот хайп вокруг мифов, которые есть, надо отдать должное, применять его надо не бояться, и надо его применять, потому что он во многих случаях облегчает труд тысяч людей, — сказал Музаев.

Ранее преподаватель по литературе Юлия Шнайдер сообщила, что гаджеты и современные технологии значительно облегчают подготовку детей к ЕГЭ, поскольку позволяют эффективно использовать время и быстро получать необходимые учебные материалы. По ее словам, онлайн-сервисы дают доступ к текстам, электронным книгам, словарям, видеолекциям, что ускоряет выполнение заданий и делает обучение более увлекательным.

Перед этим психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что старшеклассники нередко испытывают трудности с концентрацией на экзаменах, что приводит к глупым ошибкам из-за тревожности. По ее словам, в таких случаях привычные фразы вроде «не торопись» и «будь внимательнее» оказываются неэффективными.