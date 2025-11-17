Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 12:36

В Рособрнадзоре раскрыли, кто придумывает вопросы для ЕГЭ

В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для составления вопросов ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Задания для Единого государственного экзамена по-прежнему составляет человек, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. На встрече с родителями учащихся в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» он подчеркнул, что ИИ не используется для создания экзаменационных билетов, передает РИА Новости.

Но несмотря на тот хайп вокруг мифов, которые есть, надо отдать должное, применять его надо не бояться, и надо его применять, потому что он во многих случаях облегчает труд тысяч людей, — сказал Музаев.

Ранее преподаватель по литературе Юлия Шнайдер сообщила, что гаджеты и современные технологии значительно облегчают подготовку детей к ЕГЭ, поскольку позволяют эффективно использовать время и быстро получать необходимые учебные материалы. По ее словам, онлайн-сервисы дают доступ к текстам, электронным книгам, словарям, видеолекциям, что ускоряет выполнение заданий и делает обучение более увлекательным.

Перед этим психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что старшеклассники нередко испытывают трудности с концентрацией на экзаменах, что приводит к глупым ошибкам из-за тревожности. По ее словам, в таких случаях привычные фразы вроде «не торопись» и «будь внимательнее» оказываются неэффективными.

искусственный интеллект
нейросети
ЕГЭ
Рособрнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мини-Солнцепек» впервые применили на СВО: что известно о новейшем оружии
Украинские политики не явились на заседание о коррупции
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.