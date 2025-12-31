Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 06:29

Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ

МО России: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Средство ПВО ВС РФ Средство ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
Артиллерийский расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что корректировка огня артиллерийского орудия велась в режиме реального времени операторами войск беспилотных систем группировки.

Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поддержали огнем штурмовые группы и уничтожили скопление живой силы на укрепленном опорном пункте формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО, — подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что после получения данных о скоплении живой силы ВСУ на укрепленном опорном пункте противника артиллерийский расчет размаскировал орудие и 152-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожил все выявленные вражеские цели на дистанции более 18 км.

Также стало известно, что российская армия наступает на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что командование противника безуспешно пытается остановить продвижение ВС России.

Кроме того, Генштаб оценил помощь КНДР в разминировании Курской области. Герасимов отметил, что северокорейская сторона сделала значительный вклад в эту работу. В настоящее время, по его словам, идет разминирование Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

Герасимов также сообщил, что в декабре 2025 года ВС России освободили более 700 квадратных метров территории в ходе СВО. Также российская армия установила контроль над 32 населенными пунктами за этот месяц.

