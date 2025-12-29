Герасимов поделился успехами в зоне СВО в последний месяц 2025-го Герасимов: в декабре ВС РФ освободили 32 населенных пункта

В декабре 2025 года ВС РФ освободили свыше 700 квадратных метров территории, сообщил глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Кроме того, был установлен контроль над 32 населенными пунктами. Герасимов принимает участие в совещании о ситуации в зоне военной операции с участием российского лидера Владимира Путина, передает Кремль.

ВС РФ освободили в декабре свыше 700 кв. км в зоне специальной военной операции, — сказал он.

Несколькими днями ранее Герасимов рассказывал, что российские войска развивают активное наступление по всем направлениям в рамках СВО. По его словам, украинское командование осуществляет попытки помешать продвижению, однако они тщетны.

Ранее Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ сообщил, что все цели СВО, объявленные в 2022 году, будут выполнены. Он пояснил, что Москва предпочла бы решить все вопросы при помощи дипломатии. Также Путин заявил, что прошедшие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и подводного аппарата «Посейдон» подтвердили заявленные характеристики.