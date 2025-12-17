Путин подтвердил успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона» Путин заявил о готовности систем «Буревестник» и «Посейдон» после испытаний

Прошедшие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и подводного аппарата «Посейдон» подтвердили заявленные характеристики, заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин. Трансляцию заседания ведет пресс-служба Кремля. По словам российского лидера, главной особенностью этих систем стала их уникальность и почти неограниченный запас хода.

Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать и усовершенствовать, улучшать, но они уже есть, — добавил президент.

Развертывание «Буревестника» и «Посейдона» рассматривается Кремлем как ключевой элемент обеспечения глобальной безопасности. Ожидается, что постановка этих систем на дежурство обеспечит стратегический баланс на мировой арене на ближайшие десятилетия. Технологическая сложность данных проектов делает их «единственными в своем роде», создавая долгосрочный барьер для любого военного давления на страну.

Президент также отметил, что ракет комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в России до конца текущего года. Он напомнил, что впервые ракету применили в ноябре 2024 года.