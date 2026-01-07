Путин встретил Рождество вместе с Героями России и их семьями

Герои России присутствовали на рождественской службе вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье, сообщается на сайте Кремля. В последние годы глава государства традиционно встречает Рождество в кругу военнослужащих и их семей.

Хочу <…> обратиться к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения. Хочу сказать, что вы по праву можете гордиться вашими отцами, вашими мамами, как всегда в нашей стране, в России гордились нашими воинами, — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что во время рождественского богослужения с елки упало праздничное украшение. Путин, не мешая ходу службы, аккуратно поднял его и вернул на место. Эпизод с игрушкой продемонстрировал внимательность президента к деталям даже в торжественной обстановке, добавив личную, теплую ноту в официальное мероприятие.

Традиция посещения церковных служб в сочельник сохраняется у Путина с 2000 года. За эти годы он встречал праздник в храмах различных регионов, отдавая предпочтение зачастую небольшим церквям, в том числе в Санкт-Петербурге и Тверской области.

Так, в прошлом году Путин встречал Рождество в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. В 2024 году глава государства выбрал домовую церковь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. В 2021 году он посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области, а в 2020 году побывал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.