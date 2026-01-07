Во время рождественской службы Путин совершил трогательный жест Путин во время рождественской службы украсил елку упавшей игрушкой

Во время рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье президент России Владимир Путин обратил внимание на небольшую деталь, сообщила пресс-служба Кремля. С елки упало праздничное украшение, поэтому глава государства, не мешая ходу службы, вернул его на место.

Путин под пение церковного хора подошел к елке и аккуратно привязал шарик на ветку, после чего вернулся на свое место. Президент был одет в строгий темный костюм без галстука. На богослужении также присутствовали военные в парадной форме, которых сопровождали жены и дети.

Эпизод с игрушкой продемонстрировал внимательность президента к деталям даже в торжественной обстановке, добавив личную, теплую ноту в официальное мероприятие. Этот момент стал символичным штрихом к вечеру, который глава государства разделил с военнослужащими и их семьями.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму православным христианам и всем гражданам, отмечающим Рождество Христово. В поздравлении глава государства подчеркнул особое значение праздника, озаряющего мир светом добра и любви. По словам Путина, этот чудесный праздник дарит людям надежду и радость.