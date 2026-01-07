Банкротство без обязательств: как законно списать все долги в 2026 году

1 января 2026 года в России вступят в силу новые правила рекламы услуг по банкротству физических лиц. Она должна содержать предупреждение о негативных последствиях процедуры, включая ограничения на получение новых кредитов и запрет на повторное банкротство в течение пяти лет. О том, как законно списать долги и не стать жертвой мошенников, — в материале NEWS.ru.

Что представляет собой банкротство физлица

Банкротство — это неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов, признанная арбитражным судом или в результате процедуры внесудебного банкротства. Это законный способ списать долги, если человек больше не может их выплачивать.

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» закрепляет два критерия, при наличии которых гражданин или кредитор имеют право подать заявление о банкротстве. Размер обязательств в совокупности составляет не менее 500 тыс. рублей, а длительность просрочки платежей превышает три месяца.

Верхняя планка объема задолженности по внесудебному банкротству составляет 1 млн рублей, объяснила NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, процедура банкротства не освобождает от долгов по алиментам, компенсаций вреда здоровью или жизни и от некоторых других обязательств, связанных с личностью гражданина.

По данным портала «Федресурс», в первом квартале 2025 года было инициировано порядка 121 тыс. судебных процедур банкротств граждан (почти на 40% больше, чем в первом квартале 2024-го). Число внесудебных процедур выросло на 24% по сравнению с первым кварталом 2024-го (более 15 тыс.).

«Банкротство — это процедура защиты от кредиторов, но не освобождение от долгов, которые остаются», — пояснил NEWS.ru экономист Лазарь Бадалов. Он добавил, что в следующем году появится реестр саморегулируемых организаций в области банкротства. Мера будет направлена на повышение качества деятельности арбитражных управляющих, предоставляющих гражданам услуги банкротства. Одновременно вырастет стоимость оказываемых ими услуг.

Как решить вопрос с долгами на законных основаниях

Перед тем как уйти в банкротство, можно решить проблему сокращения долговой нагрузки за счет других способов, отметил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Один таких способов — рефинансирование, то есть получение нового кредита на лучших условиях для погашения старых. Однако он подходит только тем, у кого хорошая кредитная история. В данном случае требуется проактивное управление личными финансами и сравнение предложений банков, заметил Мехтиев.

Эксперт также напомнил о реструктуризации — изменении условий текущего кредита (срок, сумма платежа) с целью сокращения текущей долговой нагрузки. Кредитор может пойти на такие уступки при наличии уважительных причин, таких как болезнь или потеря работы, и в случае предоставления подтверждающих документов.

Кроме того, заемщик может обратиться в банк с просьбой предоставить ему кредитные каникулы. Это временная приостановка платежей или уменьшение их размера, но с удлинением срока выплат. При этом проценты будут начисляться, поэтому увеличения суммы долга не избежать, отметил Мехтиев.

«На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве гражданина возможно заключение мирового соглашения. Оно утверждается судом и является обязательным к исполнению», — заметила Валишвили. Заключение мирового соглашения является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина, уточнила она.

Как должнику обезопасить себя от мошенников

По словам Мехтиева, любое предложение гарантированно, и быстро списать долги без процедуры банкротства — это дорога в никуда, так как не существует законных волшебных методов.

Требование предоплаты за юридические услуги по списанию средств — игра в одни ворота, так как часто все заканчивается во время оказания услуги по подготовке документов. При этом внесудебное банкротство через МФЦ бесплатно в силу закона, подчеркнул эксперт.

По мнению Мехтиева, оформление нового кредита для погашения старых долгов — чаще всего очередной шаг по спирали, который приведет к увеличению долговой нагрузки.

Любые попытки скрыть или переоформить имущество накануне банкротства — это серьезный риск. Сделки, совершенные в течение трех лет до начала процедуры, легко оспариваются в суде. В результате должник может не только лишиться имущества, но и получить отказ в списании долгов, предупредил эксперт.

«Сперва обратитесь к кредитору для реструктуризации. Если это невозможно, рассматривайте официальную процедуру банкротства через МФЦ или суд», — посоветовал Мехтиев.

