Юрист раскрыла, какие долги россиян не спишут в случае банкротства Юрист Аличеева: банкротство не поможет списать обязательства по возмещению вреда

После завершения процедуры банкротства физлица все долги гражданина списываются, рассказала в беседе с NEWS.ru адвокат, эксперт по банкротству Екатерина Аличеева. Однако, по ее словам, есть ряд исключений, например, когда речь идет о компенсации вреда.

Списываются все долги, кроме обязательств по возмещению вреда здоровью или жизни человека; ущерба, причиненного преступлением, морального вреда и другого (перечень указан в законе и закрытый), — сказала она.

Списание долгов возможно только при добросовестном поведении должника до и во время процедуры, предупредила специалист.

Ранее управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков сообщил, что средний срок процедуры банкротства в России сейчас составляет 48 месяцев. Он пояснил, что такая длительность требует тщательного прогнозирования расходов и разработки стратегии.

До этого зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин предложил ввести законодательный запрет на конфискацию банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке. По его словам, данную меру стоит применять в отношении добросовестных заемщиков.