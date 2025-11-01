Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 16:30

Юрист раскрыла, какие долги россиян не спишут в случае банкротства

Юрист Аличеева: банкротство не поможет списать обязательства по возмещению вреда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После завершения процедуры банкротства физлица все долги гражданина списываются, рассказала в беседе с NEWS.ru адвокат, эксперт по банкротству Екатерина Аличеева. Однако, по ее словам, есть ряд исключений, например, когда речь идет о компенсации вреда.

Списываются все долги, кроме обязательств по возмещению вреда здоровью или жизни человека; ущерба, причиненного преступлением, морального вреда и другого (перечень указан в законе и закрытый), — сказала она.

Списание долгов возможно только при добросовестном поведении должника до и во время процедуры, предупредила специалист.

Ранее управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков сообщил, что средний срок процедуры банкротства в России сейчас составляет 48 месяцев. Он пояснил, что такая длительность требует тщательного прогнозирования расходов и разработки стратегии.

До этого зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин предложил ввести законодательный запрет на конфискацию банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке. По его словам, данную меру стоит применять в отношении добросовестных заемщиков.

адвокаты
советы
долги
кредиты
банкротства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Гибель «избранных», Сумская область во тьме: новости СВО к вечеру 1 ноября
Юрист раскрыла, к каким ограничениям готовиться после процедуры банкротства
В США суд заблокировал один указ Трампа
Раскрыто, почему Зеленский никогда не заполучит замороженные активы России
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.