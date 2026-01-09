Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 07:12

«Делаем, что можем»: Трамп отказался от дедлайна по Украине

NYT: Трамп отказался от временных рамок по урегулированию на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian
Читайте нас в Дзен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что больше не устанавливает временные рамки для урегулирования конфликта на Украине. Он заверил, что Вашингтон делает все возможное для завершения боевых действий.

Мы делаем все, что можем. У меня нет временных рамок, — сказал Трамп.

Кроме того, хозяин Белого дома не стал обещать увеличение объемов американской помощи Украине при еще большем затягивании мирного процесса. По словам Трампа, у него есть «обязательство попробовать спасти жизни».

Политик заявил, что в случае заключения мирного соглашения по Украине США будут играть второстепенную роль, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. По его словам, перед Штатами в списке будут идти Европа и ближайшие союзники.

Трамп также отметил, что верит в желание президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине. По его словам, также есть вероятность, что дозрел до этого решения и президент Украины Владимир Зеленский.

США
Дональд Трамп
переговоры
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 января: инфографика
Лукашенко ответил, может ли Белоруссия повторить судьбу Венесуэлы
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Россией за ночь
«Была месть»: Трамп раскрыл личные мотивы Рубио в операции против Венесуэлы
Львов в огне, крах рейнджеров ВСУ: новости СВО к утру 9 января
В США захотели перенести войну с наркотиками на сушу
Трамп рассказал, чем стала для Украины сделка по редкоземельным металлам
«Делаем, что можем»: Трамп отказался от дедлайна по Украине
Почти полмиллиона жителей Белгородской области остались без света из-за ВСУ
Сотни тысяч россиян остались без воды после атаки ВСУ
Трамп озвучил решение по поводу новых санкций против России
В Киеве зафиксированы перебои с водоснабжением
Трамп рассказал, как США будут помогать Украине в будущем
С 2026 года диспансеризация в России будет проходить по новым правилам
Пять стран выступили против решения FIDE снять санкции со сборных России
Зачистка спецназа под Сумами, подбитые танки: успехи ВС РФ к утру 9 января
Трамп оценил желание Путина и Зеленского завершить конфликт
Трамп сообщил о начале выгрузки нефти с «Маринеры»
Самый быстрый зимний десерт без выпечки! «Еловые шишки» за 15 минут
Сырный пирог из того, что было: тянется лучше, чем в пекарнях!
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.