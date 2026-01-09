«Делаем, что можем»: Трамп отказался от дедлайна по Украине NYT: Трамп отказался от временных рамок по урегулированию на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что больше не устанавливает временные рамки для урегулирования конфликта на Украине. Он заверил, что Вашингтон делает все возможное для завершения боевых действий.

Мы делаем все, что можем. У меня нет временных рамок, — сказал Трамп.

Кроме того, хозяин Белого дома не стал обещать увеличение объемов американской помощи Украине при еще большем затягивании мирного процесса. По словам Трампа, у него есть «обязательство попробовать спасти жизни».

Политик заявил, что в случае заключения мирного соглашения по Украине США будут играть второстепенную роль, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. По его словам, перед Штатами в списке будут идти Европа и ближайшие союзники.

Трамп также отметил, что верит в желание президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине. По его словам, также есть вероятность, что дозрел до этого решения и президент Украины Владимир Зеленский.