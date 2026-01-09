Трамп оценил желание Путина и Зеленского завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского президента Владимира Путина завершить конфликт на Украине. По его словам, также есть вероятность, что дозрел до этого решения и президент Украины Владимир Зеленский, передает The New York Times.

Бывали случаи, когда у меня с Путиным уже все было [готово], но Зеленский не хотел заключать сделку. Это шокировало меня. Но потом были и обратные случаи. Думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку. Мы это выясним, — сказал он.

До этого стало известно, что президент США не даст украинскому коллеге гарантии безопасности в том виде, в котором тот хочет. Журналисты отметили, что в конечном итоге желание украинского лидера может оказаться опасным.

Кроме того, переговорам Трампа и Зеленского предшествовал телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с ним хозяин Белого дома назвал ситуацию на Украине своим самым трудным вызовом. Он отметил, что вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.