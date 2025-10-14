В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир

Следует ввести законодательный запрет на конфискацию банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. По его словам, данную меру стоит применять в отношении добросовестных заемщиков.

Необходимо установить прямой запрет на изъятие банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке. Документ готовится ко внесению в нижнюю палату федерального собрания. Сегодня, в условиях фактического падения доходов части населения, этот вопрос приобретает особую социальную значимость. Конституция РФ гарантирует гражданам право на жилье. Кроме того, сегодня судьи не могут изъять у должников единственное жилье, так как в этом случае действует «исполнительный иммунитет». Однако он не распространяется на жилплощадь, которая находится в ипотеке, — отметил Делягин.

Он подчеркнул, что российские банки получили рекордную чистую прибыль в прошлом году — 3,8 трлн рублей. Таким образом, по словам депутата, эта мера не нанесет критического урона банковской системе.

Запрет на изъятие жилья будет распространяться только на добросовестных заемщиков, которые уже выплатили более 50% его стоимости. Это позволит избежать злоупотреблений и защитит банки от очевидных мошеннических схем. Госдума в августе прошлого года приняла закон, который разрешил не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье банкрота. Однако в финальной редакции он не дал ипотечникам никаких прямых гарантий от выселения, — добавил Делягин.

Он отметил, что закон дает арбитражному суду право утвердить мировое соглашение при банкротстве гражданина, исключая взыскание на единственное жилье с ипотекой и земельный участок под ним. По словам депутата, финансовый управляющий может оспорить соглашение, но это не мешает его утвердить.

При этом согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов, — заключил Делягин.

Ранее сообщалось, что в России увеличивается доля ипотечных кредитов с проблемами выплат. К сентябрю 2025 года этот показатель достиг 1,6%, что значительно выше начальных 1% года. По данным ЦБ, без строгих мер по ограничению рисков проблемная задолженность могла бы быть намного выше.