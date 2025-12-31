Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 31 декабря не только пьют шампанское и празднуют Новый год, но и принимают решения, вдохновляются историей любви актера Александра Вертинского и его жены, вспоминают уход Бориса Ельцина с поста президента, а еще изучают фовизм.

Памятные даты и исторические события 31 декабря

Сегодня — волшебный вечер, когда обычный будний день превращается в праздник. Это канун Нового, 2026 года! Вся страна замирает в сладком предвкушении. Повсюду пахнет мандаринами и хвоей, на столах собирается полк салатов, а телевизор готовится к традиционному марафону. Это время, когда можно позволить себе все: надеть самую нарядную одежду, позвонить тем, кого давно не видели, и загадать самое смелое желание под бой курантов.

Ровно в полночь небо взорвется фейерверками, знаменуя начало чего-то совершенно нового и светлого. Готовы рубить салатики?

В преддверии Нового года в мире проходит особенная акция — Час мира. Она длится с 23:30 31 декабря до 12:30 1 января и была учреждена по инициативе активистки Барбары Кондрон. В этот час люди по всей планете объединяются в стремлении к миру.

В поддержку идеи проводятся коллективные молитвы, поэтические и музыкальные вечера, медитации и другие мероприятия. Их цель — сделать символический первый шаг в наступающем году к миру, свободному от вражды и конфликтов. Это время, чтобы задуматься о ценности спокойствия и доброй воли для всего человечества.

Необычные праздники и интересные факты

Ни один Новый год не обходится без его главного символа — игристого волшебства в бокале. Неудивительно, что 31 декабря во всем мире отмечается День шампанского. Этот напиток можно считать синонимом праздника, роскоши и самых ярких моментов жизни. Его пузырьки мгновенно создают нужное настроение, превращая любой вечер в торжество.

Кстати, настоящее шампанское — это всегда белое игристое вино, даже если оно сделано из темных сортов винограда. Секрет в бережном отжиме, при котором сок почти не контактирует с красной кожицей ягод. Для получения нежного розового оттенка технологи либо немного продлевают этот контакт, либо добавляют в купаж каплю красного вина. Каким бы вкусным ни было шампанское, помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Какие праздники отмечают 31 декабря еще? Сегодня — День принятия решения. Он создан специально для тех, кто часто сомневается и откладывает важный выбор. Если вы уже неделю не можете решить, что надеть на праздник, или годами откладываете смену работы, этот день для вас.

Сегодня никаких отговорок! Пора сказать хватит бесконечным сомнениям и сделать тот самый шаг — выбрать блюдо в меню, дать окончательный ответ или наконец-то определиться с планами. Это ваш шанс побороть нерешительность и начать новый год с четкого решения. Удачи!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день в мире религии? В последний день 2025 года православные вспоминают святителя Модеста.

Именины и дни ангела сегодня

Свои именины сегодня с размахом празднуют Вера и Виктор, Владимир и Георгия (Егора), Елизавета и Иван, Илья и Михаил, Николай и Семен, Сергей и София, а также Фаддей и Федор. Католики в этот день чтят святого Сильвестра. И народ отмечает сегодня праздник в честь пророка Аввакума. Список 31 декабря пополняется такими прекрасными именами, как Маргарита, Тамара и Моисей.

Этот день в истории: что произошло 31 декабря

Ровно в последний день 1898 года Россия соединила две свои столицы — была запущена первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва. Фантастическая для той эпохи длина в 660 километров сразу же сделала ее рекордсменом Европы. Это событие стало больше, чем техническое чудо: это был символ новой эры мгновенной связи.

Уже с первых дней линия позволяла проводить до 60 переговоров в сутки, мгновенно связывая людей за сотни километров друг от друга. Аппарат, который делал это возможным, первый междугородний коммутатор, был похож на изящное пианино. Сегодня этот уникальный исторический прибор, свидетель начала эпохи дальней связи, является одним из ценнейших экспонатов Центрального музея связи имени Александра Попова.

Ровно 26 лет назад президент России Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке. Он пояснил, что уходит «не по здоровью, а по совокупности всех проблем», попросил прощения у граждан за несбывшиеся надежды и заявил, что сделал все возможное. Его полномочия в тот же день перешли к председателю правительства Владимиру Путину, ставшему исполняющим обязанности президента.

Какой сегодня день? В России завершилась ельцинская эпоха. Принятое решение определило новый курс России на десятилетия вперед.

Кто умер и родился 31 декабря

В этот день 1514 года родился врач Андреас Везалий. Он считается отцом современной научной анатомии. Он не просто исправил многочисленные ошибки предшественников, но и создал первую стройную и точную систему знаний о строении человеческого тела, основанную на личных скрупулезных наблюдениях и исследованиях.

Анри Матисс, родившийся 30 декабря 1869 года, — французский художник, ставший ключевой фигурой в европейском модернизме. Вместе с живописцем Андре Дереном он был одним из основателей и лидеров направления фовизма. Главной идеей фовистов было выражение эмоций через упрощенную форму, отказ от традиционной светотени и детализации.

88 лет сегодня исполняется легендарному актеру Энтони Хопкинсу, обладателю двух «Оскаров». Мировую славу ему принесла роль Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Его профессиональный диапазон поражает: от ролей в «Человеке-слоне» и «Дракуле» до позднего триумфа в драме «Отец». Он олицетворяет актерское мастерство высшего класса!

Под занавес 1917 года скончался Федерико Дзандоменеги. Он был итальянским художником, сумевшим занять свое место во французском импрессионизме. Его картины, посвященные парижским бульварам, набережным Сены и сценам светской жизни, сохраняли особую, узнаваемую манеру. Дзандоменеги удалось адаптировать импрессионистическую технику — свет и цвет — для передачи личного взгляда.

Также в этот день в 1970 году не стало английского композитора, пианиста и литератора Сирила Скотта. Его талант проявился невероятно рано: уже в два с половиной года он мог подбирать мелодии на фортепиано и импровизировать, а нотную грамоту освоил в семилетнем возрасте. Этот уникальный дар позволил ему быстро стать виртуозным исполнителем.

31 декабря 2013 года умерла Лидия Вертинская — советская и российская актриса и художница. Она была супругой легендарного артиста Александра Вертинского. Их встреча стала историей невероятной любви: 17-летняя Лидия познакомилась с 51-летним маэстро, и, несмотря на огромную разницу в возрасте, они создали крепкую семью. В этом браке родились две дочери — Марианна и Анастасия, продолжившие творческую династию.