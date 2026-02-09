Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 07:36

Маск анонсировал строительство городов на Луне и Марсе

Маск: SpaceX построит города на Луне и Марсе в ближайшие 10 лет

Илон Маск Илон Маск Фото: Chip Somodevilla/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Компания SpaceX построит саморазвивающийся город на Луне менее чем за 10 лет, заявил в соцсети X предприниматель Илон Маск. По его словам, через пять — семь лет аналогичный город появится и на Марсе.

Для тех, кто не знал, SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за 10 лет. SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять — семь лет, — отметил он.

До этого Маск заявил, что Соединенные Штаты неминуемо столкнутся с банкротством, если не сделают ставку на искусственный интеллект и роботов. По его словам, ничто иное неспособно решить проблему стремительно растущего государственного долга. Маск выразил надежду, что Вашингтону удастся отсрочить наступление финансового коллапса и выиграть время для стремительного развития технологий.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что Украина никогда даже не пыталась создать аналог спутниковой связи Starlink. По его словам, руководство страны было уверено в неиссякаемой поддержке Запада.

