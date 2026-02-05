«Они же содержанки»: военэксперт об отсутствии у ВСУ аналогов Starlink Военэксперт Дандыкин: Украина никогда даже не пыталась создать аналог Starlink

Украина никогда даже не пыталась создать аналог спутниковой связи Starlink, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, руководство страны было уверено в неиссякаемой поддержке Запада.

У ВСУ начались серьезные перебои со Starlink. Этого можно было бы спокойно избежать, создав свой аналог. Но Украина этого не делает, там даже не пытались. Они (украинские власти. — NEWS.ru) же все содержанки, как в публичном доме, на всем готовом: и на Starlink, и на снарядах. У них все заграничное. То есть киевское руководство было настолько уверено в поддержке Запада, что даже не думало создавать свои терминалы спутникового интернета, — пояснил Дандыкин.

По его словам, такая позиция теперь приводит к закономерным последствиям на фоне снижения западной помощи. Он отметил, что страны-доноры начинают уставать от требований Украины, а это в итоге ставит под вопрос само существование критически важных для ВСУ технологий.

Что мы видим сейчас? Страны ЕС и США все меньше хотят давать Украине деньги, все меньше поступает ей различного оружия. И дальше будет хуже. Они думают, что все им должны. Они сейчас уже возомнили себя спасителями мира, Европы в том числе. И, конечно, все это надоедает уже даже самым оголтелым странам, которые поддерживали ВСУ, — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта после введения процедуры верификации терминалов. Речь может идти, в том числе, о массовом сбое.