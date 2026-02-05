Украина никогда даже не пыталась создать аналог спутниковой связи Starlink, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, руководство страны было уверено в неиссякаемой поддержке Запада.
У ВСУ начались серьезные перебои со Starlink. Этого можно было бы спокойно избежать, создав свой аналог. Но Украина этого не делает, там даже не пытались. Они (украинские власти. — NEWS.ru) же все содержанки, как в публичном доме, на всем готовом: и на Starlink, и на снарядах. У них все заграничное. То есть киевское руководство было настолько уверено в поддержке Запада, что даже не думало создавать свои терминалы спутникового интернета, — пояснил Дандыкин.
По его словам, такая позиция теперь приводит к закономерным последствиям на фоне снижения западной помощи. Он отметил, что страны-доноры начинают уставать от требований Украины, а это в итоге ставит под вопрос само существование критически важных для ВСУ технологий.
Что мы видим сейчас? Страны ЕС и США все меньше хотят давать Украине деньги, все меньше поступает ей различного оружия. И дальше будет хуже. Они думают, что все им должны. Они сейчас уже возомнили себя спасителями мира, Европы в том числе. И, конечно, все это надоедает уже даже самым оголтелым странам, которые поддерживали ВСУ, — резюмировал Дандыкин.
Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта после введения процедуры верификации терминалов. Речь может идти, в том числе, о массовом сбое.