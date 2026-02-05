Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 14:27

«Они же содержанки»: военэксперт об отсутствии у ВСУ аналогов Starlink

Военэксперт Дандыкин: Украина никогда даже не пыталась создать аналог Starlink

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украина никогда даже не пыталась создать аналог спутниковой связи Starlink, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, руководство страны было уверено в неиссякаемой поддержке Запада.

У ВСУ начались серьезные перебои со Starlink. Этого можно было бы спокойно избежать, создав свой аналог. Но Украина этого не делает, там даже не пытались. Они (украинские власти. — NEWS.ru) же все содержанки, как в публичном доме, на всем готовом: и на Starlink, и на снарядах. У них все заграничное. То есть киевское руководство было настолько уверено в поддержке Запада, что даже не думало создавать свои терминалы спутникового интернета, — пояснил Дандыкин.

По его словам, такая позиция теперь приводит к закономерным последствиям на фоне снижения западной помощи. Он отметил, что страны-доноры начинают уставать от требований Украины, а это в итоге ставит под вопрос само существование критически важных для ВСУ технологий.

Что мы видим сейчас? Страны ЕС и США все меньше хотят давать Украине деньги, все меньше поступает ей различного оружия. И дальше будет хуже. Они думают, что все им должны. Они сейчас уже возомнили себя спасителями мира, Европы в том числе. И, конечно, все это надоедает уже даже самым оголтелым странам, которые поддерживали ВСУ, — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта после введения процедуры верификации терминалов. Речь может идти, в том числе, о массовом сбое.

Starlink
ВСУ
Украина
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему США не могут отказаться от поддержки Украины
Младенец стал свидетелем расправы над родителями
Взяточники из российского морга отправились за решетку
В Крыму оценили планы депутата Рады открыть свои центры в регионе
Квартиры подорожают вдвое? «Самолет» просит 50 млрд рублей: что это значит
Арестованный блогер пришла в суд с необычной книгой Достоевского
«Не работать, а служить»: Цискаридзе об управлении Академией балета
Путин раскрыл, что помогает России развиваться в непростых условиях
Слуцкий объяснил, на чьей стороне мяч в вопросе продления ДСНВ
Политолог предположил, чем обернутся переговоры ЕС и России по Украине
Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада
В США резкие заморозки привели к созданию нового блюда
Путин отметил вклад ученых в развитие России
Далалоян дал напутствие собравшимся на Олимпиаду российским спортсменам
Цискаридзе признался, что обожает мобильные игры
В Петербурге девушка похитила у пенсионерки 2,4 млн рублей
Трое мирных россиян вернулись из украинского плена
Росгвардейцы задержали угрожавшую зарезать соседку рецидивистку
Сестры Аверины раскрыли, за кого будут «держать кулаки» на Олимпиаде-2026
Политолог отреагировал на заявление Уитэкера о продаже оружия ВСУ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.