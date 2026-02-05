ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта

ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта после введения процедуры верификации терминалов, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его информации, речь может идти, в том числе, о массовом сбое.

В целом «Старлинки» работают, но идут перебои с терминалами у некоторых пользователей, — приводятся слова одного из украинских офицеров.

Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил о введении мер по ограничению спутниковой связи Starlink в России. Он подчеркнул, что эти шаги уже дали результаты, однако деталей не привел. Позже украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что все терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине должны пройти авторизацию. По его словам, все неверифицированные терминалы будут отключены.

Между тем стало известно, что российские войска 24 января уничтожили станции Starlink и сбили 88 беспилотников ВСУ. ВС РФ также ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, САУ «Гвоздика».