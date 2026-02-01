Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 18:46

На Украине жестко взялись за нелегальные терминалы Starlink

Глава МО Федоров: на Украине отключат неверифицированные терминалы Starlink

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине должны пройти авторизацию, заявил украинский министр обороны Михаил Федоров в Telegram-канале. По его словам, все неверифицированные терминалы отключат.

Внедряем систему, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены, — написал он.

Ранее основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск объявил в социальной сети X о принятии мер, направленных на ограничение функционирования спутникового сервиса Starlink на территории России. Несмотря на утверждение Маска, подробности нововведений остаются неизвестными.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сказал, что серийное производство российского аналога Starlink спутника «Зоркий» начнется в 2026 году. По его словам, к 2027 году планируется развернуть на орбите масштабную группировку из более чем 300 таких аппаратов.

Украина
Россия
Илон Маск
Starlink
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Недостаточный объем»: Прибалтика оказалась на грани вымирания от холода
Пентагон начала подготовку к ответным ударам Ирана
Лоза раскрыл секрет популярности Булановой и Кадышевой
Российская водка «утекла» из Китая в неожиданную страну
Битва беременной девушки и пенсионера за место в автобусе попала на видео
Киркоров, муж-испанец, российский паспорт: как живет певица Ани Лорак
СК пролил свет на дело Усольцевых, Нетребко «сматывает удочки»: что дальше
Фреска с лицом премьера Италии в церкви встревожила епархию Рима
Польский велосипедист скончался в Якутии
Россиянам рассказали, о чем могут говорить реалистичные сны
Россиянка рассказала об «отправке в рабство» Эпштейна
«По согласию»: названа одна подробность переноса переговоров по Украине
ПВО сбила почти четыре десятка дронов над регионами России
Оспа обезьян подтвердилась у жителя Подмосковья
Один БПЛА выдал причастность НАТО к смертельной атаке на Сартану в ДНР
Подруги Наташи Королевой рассказали о ее алкогольных привычках
Жители Пушкино нашли на улице купюры со взрывчаткой
Синоптик сделал неожиданное заявление о наступлении весны
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.