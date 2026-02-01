На Украине жестко взялись за нелегальные терминалы Starlink Глава МО Федоров: на Украине отключат неверифицированные терминалы Starlink

Терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине должны пройти авторизацию, заявил украинский министр обороны Михаил Федоров в Telegram-канале. По его словам, все неверифицированные терминалы отключат.

Внедряем систему, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены, — написал он.

Ранее основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск объявил в социальной сети X о принятии мер, направленных на ограничение функционирования спутникового сервиса Starlink на территории России. Несмотря на утверждение Маска, подробности нововведений остаются неизвестными.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сказал, что серийное производство российского аналога Starlink спутника «Зоркий» начнется в 2026 году. По его словам, к 2027 году планируется развернуть на орбите масштабную группировку из более чем 300 таких аппаратов.