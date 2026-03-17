17 марта 2026 в 14:41

Глава ВЦИОМ раскрыл, как перебои со связью сказались на россиянах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Люди оказались в растерянности из-за частых перебоев со связью, сообщил в эфире Радио РБК генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его словам, многие не понимают, как долго будут действовать ограничения.

Люди в растерянности на самом деле. Люди не понимают вообще, это надолго или временно. И это может быть навсегда, а может быть, это закончится через два дня. И то, что происходит, зачастую поддерживает такую надежду, что, может быть, это все-таки временно, — уточнил Федоров.

Глава ВЦИОМ в качестве примера упомянул случай с WhatsApp: некоторые пользователи столкнулись с техническими неполадками в работе мессенджера, в то время как другие не испытали подобных трудностей. В таких условиях пользователи часто не могут понять, что именно происходит.

Ранее сообщалось, что в случае проблем с интернетом пользователи iPhone из Москвы могут использовать мессенджер iMessage и традиционные СМС-сообщения для связи. iMessage способен передавать сообщения даже через спутник, однако, как и другие сервисы, зависит от качества интернет-соединения.

