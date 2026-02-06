Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 14:31

В марсианском метеорите нашли воду

Технический университет Дании нашел воду в марсианском метеорите

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В марсианском метеорите обнаружили большое содержание воды, сообщает MIR24.TV. Исследование NWA 7034, также известного как Black Beauty, провели ученые из Технического университета Дании.

По результатам анализа, ученые обнаружили 6 тыс. частей на миллион (ppm) воды. Отмечается, что это очень высокий показатель для Марса, который считается одной из наиболее «сухих» планет.

Открытие может подтвердить догадки ученых о том, что несколько миллиардов лет назад планета могла быть покрыта водой. Сам метеорит состоит из материала возрастом 4,48 млрд лет.

Ранее астрофизик Владимир Коваль рассказал, что полеты на Марс крайне сложно осуществлять в связи с радиационным штормом, который опасен для космонавтов. Он уточнил, что это явление представляет собой интенсивный поток высокоэнергетических заряженных частиц с Солнца, чаще всего протонов.

метеориты
вода
Марс
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили сроки снижения инфляции
Боль и слезы сына, венок от Малахова: фото прощания с ведущей КВН Жильцовой
Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль
У Вены запросили награду для спасавших советских пленных женщины
Сабуров не смог получить российский ВНЖ из-за проваленного теста по истории
Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске
Омбудсмен Львова-Белова рассказала, как безопасно пользоваться интернетом
Маленькая девочка из Москвы чуть не распорола себе рот опасной булочкой
Стала известна правда об отношениях дочери Баталова с сестрой по отцу
«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка
Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета
«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота
Врач перечислил факторы, которые помогут в похудении к лету
Аршавин отказался считать «Спартак» топ-клубом
Жителя Подмосковья осудили за нападение на восьмилетнюю девочку в Балашихе
В парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион
У супруги Нурлана Сабурова нашли бизнес в России
«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ
В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.