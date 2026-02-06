В марсианском метеорите нашли воду

В марсианском метеорите обнаружили большое содержание воды, сообщает MIR24.TV. Исследование NWA 7034, также известного как Black Beauty, провели ученые из Технического университета Дании.

По результатам анализа, ученые обнаружили 6 тыс. частей на миллион (ppm) воды. Отмечается, что это очень высокий показатель для Марса, который считается одной из наиболее «сухих» планет.

Открытие может подтвердить догадки ученых о том, что несколько миллиардов лет назад планета могла быть покрыта водой. Сам метеорит состоит из материала возрастом 4,48 млрд лет.

Ранее астрофизик Владимир Коваль рассказал, что полеты на Марс крайне сложно осуществлять в связи с радиационным штормом, который опасен для космонавтов. Он уточнил, что это явление представляет собой интенсивный поток высокоэнергетических заряженных частиц с Солнца, чаще всего протонов.