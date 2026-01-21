Астрофизик назвал главное препятствие для полетов на Марс

Полеты на Марс крайне сложно осуществлять в связи с радиационным штормом, который опасен для космонавтов, заявил 360.ru астрофизик Владимир Коваль. Он уточнил, что это явление представляет собой интенсивный поток высокоэнергетических заряженных частиц с Солнца, чаще всего протонов.

Космонавты могут серьезно пострадать. В этом, кстати, состоит проблема полета на Марс. Загвоздка даже не в потенциальных сбоях на корабле, проблемах с питанием или водой— это все решаемо. Самое страшное — это радиационный фон, возрастающий от вспышек Солнца. Всего одна такая вспышка, и космонавты погибнут, — высказался Коваль.

Космонавты находятся в пределах досягаемости радиационного шторма, поскольку они находятся в открытом космосе, вне зоны действия защитных слоев Земли. Ученый уточнил, что пока исследователи не придумали хорошую и легкую защиту от облучения.

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили на Марсе 16 древних рек, которые сформировались и текли там вопреки земным законам. Они пояснили, что на Земле такие водоемы образовывались часто благодаря литосферным плитам, но на Красной планете нет такой тектоники.