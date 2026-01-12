Ученые обнаружили на Марсе реки, текущие странным образом

Американские ученые обнаружили на Марсе 16 древних рек, которые сформировались и текли там вопреки земным законам, сообщил журнал Astronomy. Они пояснили, что на Земле такие водоемы образовывались часто благодаря литосферным плитам, но на Красной планете нет такой тектоники.

Специалисты отметили, что эти речные системы существовали на Марсе более 3,7 млрд лет назад и охватывали суммарно площадь более 100 тыс. квадратных километров. Они указали, что важную роль в их образовании сыграли ударные кратеры.

Ученые рассказали, что ранее такие углубления заполнялись водой, по мере накопления она переливалась через края, соединяя отдельные водоемы в цепочки рек. Они добавили, что 16 речных систем перераспределили более 40% осадочных пород на планете.

