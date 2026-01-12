Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 12:55

Ученые обнаружили на Марсе реки, текущие странным образом

Astronomy: на Марсе обнаружены 16 текущих вопреки земным законам рек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские ученые обнаружили на Марсе 16 древних рек, которые сформировались и текли там вопреки земным законам, сообщил журнал Astronomy. Они пояснили, что на Земле такие водоемы образовывались часто благодаря литосферным плитам, но на Красной планете нет такой тектоники.

Специалисты отметили, что эти речные системы существовали на Марсе более 3,7 млрд лет назад и охватывали суммарно площадь более 100 тыс. квадратных километров. Они указали, что важную роль в их образовании сыграли ударные кратеры.

Ученые рассказали, что ранее такие углубления заполнялись водой, по мере накопления она переливалась через края, соединяя отдельные водоемы в цепочки рек. Они добавили, что 16 речных систем перераспределили более 40% осадочных пород на планете.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что крупный активный центр на Солнце, где недавно произошли сильные вспышки, в ближайшее время повернется в сторону Земли. За последние четыре дня на обратной стороне Солнца была выявлена область с двумя сильными вспышками, вероятно, X-класса.

ученые
Марс
реки
законы
находки
