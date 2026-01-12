Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 10:13

Астрономы обнаружили большую активную зону на Солнце

ИКИ РАН: крупный активный центр на Солнце скоро повернется к Земле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Крупный активный центр на Солнце, где недавно произошли сильные вспышки, в ближайшее время повернется в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. За последние четыре дня на обратной стороне Солнца была выявлена активная область с двумя сильными вспышками, вероятно, X-класса.

В ближайшие двое суток зона станет видимой с Земли, что поможет изучить процессы. На данный момент влияние вспышек на Землю исключено. Прогнозы будут составлены после начала наблюдений за активной областью.

Также минувшей ночью на обратной стороне Солнца была зарегистрирована вспышка класса М уровня M3.3. Обычно это сложно точно зафиксировать, но в данном случае область находилась почти за горизонтом, что позволило заметить выброс энергии.

Большая часть излучения была скрыта за солнечным диском, что, вероятно, указывает на более высокую реальную мощность вспышки по сравнению с наблюдаемой, пояснили специалисты. Точное определение мощности затруднено из-за отсутствия спутников, способных мониторить противоположную сторону Солнца.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января Землю накрыла вторая магнитная буря в 2026 году. Явление сопровождалось сильными полярными сияниями, которые наблюдались на достаточно низких для этого явления широтах — около 50 градусов. Пик сияния пришелся на интервал с часу до трех часов ночи по московскому времени, его интенсивность достигла высшей отметки — 10-го уровня.

