11 января 2026 в 13:03

Ночная магнитная буря окрасила небо над Россией

Ученые ИКИ РАН зафиксировали рекордное полярное сияние из-за магнитной бури

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вторая в 2026 году магнитная буря накрыла Землю в ночь на воскресенье, 11 января, вызвав северное сияние, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрономы отметили, что явление сопровождалось аномально широкой географией наблюдений.

Вторая в новом 2026 году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов, — подчеркнули исследователи.

Пик небесного свечения пришелся на интервал с 1 до 3 часов ночи по московскому времени. Интенсивность полярного сияния в этот период достигла высшей отметки — 10-го уровня по шкале Лаборатории. Специалисты ИКИ РАН пояснили, что такая реакция атмосферы стала неожиданной, учитывая невысокую мощность спровоцировавших ее солнечных всплесков. На данный момент геомагнитный фон постепенно стабилизируется, однако астрономы продолжают мониторинг солнечной активности.

Ранее стало известно, что яркое северное сияние появилось в небе над Пермским краем и Мурманской областью. Жителям этих регионов благодаря ясной погоде выпала возможность насладиться зеленым свечением и снять все на видео.

