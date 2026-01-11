Северное сияние озарило два российских региона

Северное сияние появилось в небе над Пермским краем и Мурманской областью, передает РЕН ТВ. В материале уточняется, что жителям этих регионов благодаря ясной погоде выпала возможность насладиться зеленым свечением и звездами.

Журналисты напомнили, что сегодня в Мурманске впервые в этом году встанет солнце — там завершается полярная ночь. Световой день начнется в 12:36 по местному времени. Он продлится всего 46 минут.

Ранее сообщалось, что ежегодно Мурманская область привлекает множество туристов, особенно иностранцев, стремящихся увидеть северное сияние. Популярно Заполярье среди гостей из Индии и Китая. Недавно побывавшие там индийцы были очарованы красотой этого природного явления.

Также появлялась информация, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа могли увидеть северное сияние в новогоднюю ночь. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что природное явление также может порадовать население Красноярского края и Якутии. Она отметила, что зрелище открывается глазам, когда нет облачности и при этом зафиксирована магнитная буря.