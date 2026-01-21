Магнитные бури сегодня, 21 января: что завтра, полярные сияния, бессонница

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 21 января 2026 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, где можно было наблюдать полярные сияния?

Будут ли магнитные бури 21 и 22 января

В среду, 21 января, по информации ИКИ РАН, на Земле продолжается магнитная буря. Сегодня ее индекс составляет G1.7 (между слабым и среднем уровнем). При этом с утра магнитная буря оценивалась как сильная (G3). В ночь на вторник, 20 января, мощность магнитной бури практически достигла экстремального уровня G5 — максимальное значение колебаний составило G4.7.

«Планетарный индекс Kp вернулся к уровню, близкому к G4, и в данный момент составляет G3.7. Данный всплеск, предположительно, является последним в текущем событии. После его завершения геомагнитная буря должна стабилизироваться до конца суток на уровне G1–G3. Вероятность достижения высшего уровня G5 в оставшееся время оценивается как крайне незначительная — не более 5%», — рассказали в ИКИ РАН 20 января.

Специалисты сообщили, что полная стабилизация геомагнитного поля займет два-три дня.

В Институте прикладной геофизики подтвердили, что магнитная буря на Земле не затихает. В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G2 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Из графика на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН следует, что магнитная буря продолжается уже более 36 часов.

Магнитная буря началась в понедельник вечером, 19 января, и ночью достигла уровня G4. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла днем ранее.

Портал my-calend пишет, что сегодня ожидается геомагнитная буря силой пять баллов, которая ослабнет к вечеру до трех баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил портал.

Минувшей ночью россияне также могли наблюдать интенсивные полярные сияния. Явление видели жители от Петропавловска-Камчатского до Хабаровского края. Также кадрами поделились жители Новосибирской и Иркутской областей. Полярное сияние дошло и до Центральной России: его смогли запечатлеть в Рязанской области.

Как магнитные бури влияют на человека

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

За несколько дней до бури рекомендуется снизить физическую нагрузку на организм, отдать предпочтение легким упражнениям, а также уделить внимание питанию: уменьшить потребление жирного, сладкого, алкоголя.

«Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — советует портал my-calend.

