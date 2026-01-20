Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 04:45

Жители ряда российских регионов любуются необыкновенным северным сиянием

Жители семи регионов России 20 января стали свидетелями северного сияния

Северное сияние Северное сияние Фото: George Zakharchuk/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Над регионами России в ночь на 20 января наблюдается редкое и невероятно яркое полярное сияние. Атмосферное явление необыкновенной красоты зафиксировано от Калининграда до Бурятии, включая средние широты, где оно появляется нечасто, пишет Telegram-канал SHOT.

Наиболее впечатляющими кадрами в социальных сетях делятся жители Калининградской, Псковской, Ростовской областей, Краснодарского и Пермского краев, республики Бурятия и Крыма. Причиной этого масштабного светового шоу стала мощная солнечная активность.

После недавней сильной вспышки на Солнце произошел выброс корональной массы — огромного облака солнечной плазмы. Оно устремилось к Земле на скорости, превышающей 1000 километров в секунду, и, взаимодействуя с магнитным полем планеты, вызвало расширение зоны видимости авроры.

Ученые напоминают, что эта же солнечная активность является причиной мощной геомагнитной бури. Она может сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе энергосистем в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в околоземном пространстве зафиксирована рекордная за последние десятилетия солнечная активность. Начался радиационный шторм высшего, четвертого уровня (S4), который ранее не наблюдался с 2001 года, уточнили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

северное сияние
регионы
небо
природные явления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Теоретический экзамен на водительские права в России могут заметно ужесточить
Терапевт раскрыла, можно ли умереть от сальмонеллеза
Беженец раскрыл новые данные о зверствах ВСУ против мирных в Димитрове
Пленный рассказал, как его завербовали в ВСУ через соцсети
Суд не развел Самойлову и Джигана: подробности, встречный иск рэпера
Жители ряда российских регионов любуются необыкновенным северным сиянием
Овечкин не смог прервать серию поражений «Вашингтона»
«Чужая игра»: Польша возмутилась предложением США
Врач раскрыла крайне важный нюанс зачатия ребенка
Американский самолет-разведчик совершил полет у берегов России
Биография, личная жизнь, мнение об СВО: как живет актриса Дарья Юргенс
Ким Чен Ын публично уволил высокопоставленного чиновника
Газ Трампа слишком дорого обходится ЕС: когда они снова приползут к России
Вильфанд опроверг информацию о резком похолодании в ЦФО
Гороскоп на 20 января: ждем поддержки близких, совершаем подвиги на работе
Члены НАТО отказали США в помощи из-за одного спора
Власти Камчатки после снегопадов попросят поддержки у федеральных властей
Названы документы, которые нужно требовать в клинике перед пластикой
Более 1,5 тыс. заключенных могли сбежать из сирийской тюрьмы
Суд из-за ДТП, «украденная» песня, мнение об СВО: где сейчас Аллегрова
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.