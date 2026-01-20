Жители ряда российских регионов любуются необыкновенным северным сиянием

Над регионами России в ночь на 20 января наблюдается редкое и невероятно яркое полярное сияние. Атмосферное явление необыкновенной красоты зафиксировано от Калининграда до Бурятии, включая средние широты, где оно появляется нечасто, пишет Telegram-канал SHOT.

Наиболее впечатляющими кадрами в социальных сетях делятся жители Калининградской, Псковской, Ростовской областей, Краснодарского и Пермского краев, республики Бурятия и Крыма. Причиной этого масштабного светового шоу стала мощная солнечная активность.

После недавней сильной вспышки на Солнце произошел выброс корональной массы — огромного облака солнечной плазмы. Оно устремилось к Земле на скорости, превышающей 1000 километров в секунду, и, взаимодействуя с магнитным полем планеты, вызвало расширение зоны видимости авроры.

Ученые напоминают, что эта же солнечная активность является причиной мощной геомагнитной бури. Она может сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе энергосистем в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в околоземном пространстве зафиксирована рекордная за последние десятилетия солнечная активность. Начался радиационный шторм высшего, четвертого уровня (S4), который ранее не наблюдался с 2001 года, уточнили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.