Мощное космическое явление началось в окрестностях Земли впервые за 24 года

В околоземном пространстве зафиксирована рекордная за последние десятилетия солнечная активность. Начался радиационный шторм высшего, четвертого уровня (S4), который ранее не наблюдался с 2001 года, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Поток солнечных протонов превысил отметку в 10 тыс. единиц, что является экстремальным значением. Специалисты отмечают, что уровень S5 существует лишь в теории и никогда не фиксировался в истории наблюдений. Текущий шторм стал следствием мощнейшей вспышки класса Х. Она произошла на Солнце накануне.

Поток солнечных протонов превысил 10 тыс. единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4! — уточнили исследователи.

Ученые подчеркивают, что данное событие выглядит аномалией на фоне общего спада солнечной активности и является результатом крайне редкого стечения обстоятельств. Абсолютный рекорд был зафиксирован в прошлом веке, когда поток достигал 40 тыс. единиц. Солнечный цикл, влияющий на подобные явления, длится около 12 лет.

Ранее сообщалось, что 20 января станет критическим погодным днем. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) указали, что прогноз связан с сочетанием мощного солнечного радиационного шторма и геомагнитной бури максимальной категории.