Астроном предупредил о возможном росте солнечной активности

Выход пятен с обратной стороны Солнца возможен уже в среду, 25 февраля, заявил в беседе с ТАСС заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, к Земле может вернуться активная область, которая в начале февраля установила рекорд XXI века по числу сильных вспышек.

По графику мы, однако, ждем возврата к Земле активной области № 4366, которая в начале февраля поставила рекорд XXI века по числу сильных вспышек. Как ожидается, связанная с этой областью группа пятен может появиться на восточном краю Солнца в течение 1-2 суток. В настоящее время наблюдаются первые признаки отталкивания солнечной активности от дна — виден рост рентгеновского излучения. Мы интерпретируем это именно как свидетельство возврата группы 4366. Точные выводы, о том, как это повлияет на солнечную активность, можно будет сделать только через 2-3 дня, — отметил эксперт.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на классы A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр, при переходе к следующему классу показатель увеличивается в десять раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.

Ранее специалисты сообщили об исчезновении всех пятен на Солнце. Богачев уточнил, что наблюдатели зарегистрировали третий подряд день без пятен, и подобная ситуация произошла впервые с конца 2021 года.

До этого ученые предупредили, что активная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце. По словам астрономов, теперь в ее активе 66 событий. Предыдущий рекорд принадлежал области 3664, где произошли 64 сильные вспышки уровня M и выше.